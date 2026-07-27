Baisse de 40 % des chargements de pétrole au port saoudien de Yanbu

Des données récentes ont révélé une baisse significative du trafic de chargement de pétrole brut via le port saoudien de Yanbu sur la mer Rouge, un développement qui intervient parallèlement à l’escalade des impacts des équations militaires et maritimes déclarées par les forces armées yéménites contre la navigation liée à l’ennemi saoudien.

La société Windward, spécialisée dans le renseignement maritime, a rapporté, sur la base des données de Vortexa, que les chargements de pétrole brut au port de Yanbu ont chuté d’environ 40 % après le 19 juillet, indiquant que cette baisse fait suite aux mesures prises par les forces armées yéménites contre les navires naviguant à destination et en provenance des ports saoudiens.

Cette baisse des ventes et des chargements de pétrole saoudien survient dans l’un des plus importants débouchés d’exportation pétrolière sur lesquels compte Riyad, lui infligeant de lourdes pertes et donnant à l’équation yéménite des dimensions et des impacts qui multiplient le coût pour l’ennemi saoudien.

Ce développement intervient également en parallèle à une vaste vague de réticence des compagnies internationales de transport maritime et d’assurance maritime, ce qui indique que l’équation du « blocus contre blocus » étendra progressivement ses effets à l’ensemble du système économique saoudien. Cela place Riyad face à un choix unique : se plier à la volonté yéménite pour éviter de payer davantage le prix de son arrogance, selon ce qu’a rapporté la chaîne yéménite Al-Masirah.

Les observateurs estiment que le port de Yanbu a gagné en importance durant la période actuelle en tant que l’un des principaux débouchés d’exportation du pétrole saoudien via la mer Rouge, alors que l’Iran renforce son emprise sur le détroit d’Ormuz face aux États-Unis et aux navires violant les décisions et les itinéraires fixés par Téhéran. Cela fait de la chute des ventes à ce taux élevé un coup dur pour le régime saoudien et son économie qui, selon des experts, s’achemine vers un déclin accéléré et sans précédent.

Source : Médias