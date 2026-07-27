Télévision iranienne : Un navire violant les itinéraires fixés dans le détroit d’Ormuz a été victime d’un incident, d’autres navires reconduits vers le Golfe

La télévision iranienne a rapporté que 6 navires ont tenté, ce lundi à l’aube, et sous l’incitation de l’armée américaine, de traverser via la voie sud illégale dans le détroit d’Ormuz.

La source a confirmé que l’un des navires contrevenants a été victime d’un incident, tandis que les autres navires ont été reconduits vers le Golfe « sous la gestion ferme de l’Iran ».

La source a souligné que la voie de navigation dans le détroit d’Ormuz est celle qui a été définie, alors que les autres voies sont impracticables et ne mènent à aucune destination.

Le détroit d’Ormuz reste fermé à la suite des agressions américaines contre des zones, des installations civiles et des infrastructures en Iran, qui a riposté à l’agression en ciblant les bases et les centres stratégiques de l’armée américaine dans la région.

L’Iran maintient sa gestion du détroit d’Ormuz, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ayant affirmé que la définition des voies de navigation dans le détroit d’Ormuz relève des dispositions de Téhéran conformément à l’article 5 du protocole d’accord, qui stipule que « l’Iran prendra les dispositions nécessaires pour rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici un mois ».

M.Araghchi a expliqué que la voie définie par l’Iran reposait sur des considérations de sécurité et de sûreté maritime car la zone était minée, soulignant que « les Américains orientaient les navires à l’écart de la voie fixée par l’Iran et les poussaient pratiquement à utiliser une autre voie dans le détroit d’Ormuz ».

Dans ce cadre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a annoncé, dimanche, que des responsables iraniens et omanais ont mené à Téhéran des entretiens portant sur le dossier du détroit d’Ormuz, confirmant que les discussions ont été fructueuses et que les consultations techniques et politiques entre les deux parties se poursuivent.

Source : Médias