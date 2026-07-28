Chine : Les échanges commerciaux avec l’Afrique atteignent un niveau record au premier semestre 2026

La Chine a annoncé lundi que ses échanges commerciaux avec l’Afrique avaient atteint un niveau record au premier semestre 2026, attribuant cette croissance à sa politique de droits de douane nuls pour tous les pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré lors d’une conférence de presse régulière que les échanges bilatéraux avaient atteint 1 410 milliards de yuans (196,6 milliards de dollars) au cours des six premiers mois de l’année, établissant un nouveau record pour cette période. Interrogé sur la politique tarifaire de la Chine, il a expliqué que « le volume global des échanges a progressé plus rapidement et devrait atteindre un niveau encore plus élevé d’ici la fin de l’année ».

M. Jian a souligné que les biens d’équipement et les biens intermédiaires représentaient environ 75 % des exportations chinoises vers l’Afrique et que ces expéditions soutenaient l’industrialisation et la modernisation agricole du continent, et non la simple satisfaction de la demande des consommateurs.

Lin a également rejeté les critiques concernant les déséquilibres commerciaux, affirmant que ces discours ne sont que « des pièges tendus par ceux qui ont des arrière-pensées et qui cherchent à perturber la coopération amicale entre la Chine et l’Afrique ». Il a déclaré que la « Chine reste déterminée à poursuivre son ouverture au plus haut niveau malgré les défis mondiaux, notamment les conflits régionaux et la montée de l’unilatéralisme et du protectionnisme ».

Il a ajouté que la Chine facilitera davantage le commerce bilatéral, élargira l’accès au marché pour un plus grand nombre de produits africains de haute qualité et insufflera une nouvelle dynamique à la construction de ce que Pékin appelle « une communauté sino-africaine cohésive en toutes circonstances et partageant un avenir commun dans cette nouvelle ère ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de concurrence accrue entre la Chine et l’Occident pour l’influence en Afrique, Pékin cherchant à consolider sa position de principal partenaire commercial du continent.

Source : Médias