Le président du Niger accuse la France d’être impliquée dans deux attentats à l’aéroport de Niamey

Le président nigérien, Abdourahmane Tiane, a accusé la France de financer et d’entraîner des combattants du groupe Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affirmant qu’ils avaient perpétré deux attentats contre l’aéroport de Niamey, la capitale, cette année. Cette accusation marque une nouvelle escalade des tensions entre les autorités nigériennes et Paris.

Miane Tiane a déclaré que les autorités de son pays disposaient de « preuves » de l’implication française dans le financement des attentats contre l’aéroport Hamani Diori les 28 et 29 janvier, puis le 18 juin. Il a accusé Paris d’avoir recruté et entraîné les assaillants et de leur avoir ordonné d’incendier l’aéroport et d’ouvrir le feu sur les passagers.

Il a ajouté que les auteurs du dernier attentat étaient des « mercenaires » appartenant au JNIM, également actif au Mali. Il a affirmé que l’objectif était de détruire complètement l’aéroport, accusant directement la France de menacer la sécurité intérieure du Niger.

Les propos de Tiani interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Niamey et Paris depuis le coup d’État de 2023, qui a entraîné la fin de la présence militaire française dans le pays et un renforcement des liens avec de nouveaux partenaires internationaux. Ces déclarations coïncident également avec le troisième anniversaire du coup d’État et pourraient ouvrir la voie à de nouvelles mesures de rupture des relations avec Paris, à l’instar du Burkina Faso.

Le président nigérien avait déjà formulé des accusations similaires contre le Bénin, affirmant que ce pays abrite des camps d’entraînement pour des combattants menant des attaques au Niger. Cotonou a démenti ces accusations et a invité Tiani à se rendre sur place pour vérifier leur fausseté.

Ces derniers mois, le Niger a repris contact avec le Bénin suite à l’élection de Romuald Wadani, mais Niamey n’a pas encore rouvert sa frontière avec son voisin.

La région de Tillabéri, dans l’ouest du pays, est particulièrement vulnérable aux groupes armés. Depuis le début de l’année, la zone autour de l’aéroport de Niamey a été la cible de deux attaques : l’une a été revendiquée par le groupe Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda, et l’autre par Daech.

Source : Médias