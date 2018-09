« Nous sommes toujours reconnaissants envers l’Iran pour son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Irak », a déclaré Mohamed al-Halboussi, nouveau président du Parlement irakien.

Lors d’une rencontre ce dimanche 23 septembre au Parlement irakien avec Iraj Masjedi, ambassadeur de la République Islamique d’Iran à Bagdad, al-Halboussi a mis l’accent sur son souhait de renforcer les coopérations entre l’Iran et l’Irak, a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA.

Al-Halboussi a jugé important le soutien qu’ont apporté certains États de la région au gouvernement irakien en l’aidant à reconstruire le pays, en particulier les régions dévastées par la lutte contre le terrorisme, et à y rétablir la sécurité et la stabilité.

« L’Irak espère voir le jour où les coopérations avec les autres pays de la région se seront renforcées dans tous les domaines », a-t-il souhaité.

Les voies susceptibles de développer les relations bilatérales et d’améliorer les situations sécuritaire et politique en Irak, notamment en ce qui concerne l’eau, ont été au centre des discussions lors de cette rencontre.

Masjedi a félicité Halboussi pour sa récente nomination au poste de président du Parlement irakien.

« L’unité et la concorde entre les différentes ethnies et tribus irakiennes ont toujours été soutenues par la RII », a ajouté l’ambassadeur d’Iran, en mettant l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération économique.

Masjedi a également espéré voir le jour où les postes de Premier ministre et de président de la République ne seront plus vacants et où l’Irak sera entré dans la phase de reconstruction des régions dévastées par le terrorisme.

Lors de cette rencontre, une lettre du président du Parlement iranien a été remise à son homologue irakien, l’invitant à se rendre à Téhéran. Halboussi a de son côté espéré se rendre dans un proche avenir en Iran.

Source: PressTV