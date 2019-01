Le coordonnateur adjoint de l’armée de l’air de l’Iran a annoncé la tenue d’une exposition sur l’histoire de l’armée de l’air et d’un spectacle de voltige de ses avions de chasse dans la zone aérienne de Mehrabad, à Téhéran. Il a ajouté que des chasseurs de cinquième génération intégreraient bientôt la flotte de l’armée de l’air iranienne.

Dans une interview avec Radio Iran, le général de brigade Mehdi Hadian a dressé le tableau des objectifs de l’exposition et du spectacle aérien organisés par les forces aériennes (Nahaja), à l’occasion des commémorations de la victoire de la Révolution islamique.

L’exposition retracera les évolutions de l’armée de l’air iranienne au cours des 40 dernières années. « Elle aidera le peuple iranien à visualiser comment nous sommes arrivés à la fabrication du missile antinavire Kowsar ou de l’avion de combat Saeqe, à comprendre les étapes de notre évolution et les efforts que nous avons déployés », a-t-il expliqué.

Il a également annoncé la future intégration d’avions de combat de cinquième génération à l’armée de l’air : « Le peuple iranien doit s’assurer qu’avec l’aide de Dieu, nous allons bientôt exposer nos chasseurs de cinquième génération et que nous défendrons ardemment l’espace aérien de notre pays. »

Notons que le jeudi 10 janvier, une importante manœuvre aérienne a été lancée à Ispahan (centre), depuis la base aérienne de Shahid babaei.

Participent à ces exercices des avions de chasse (F-7, F-5, Saeqeh-80), des avions de chasse de suprématie aérienne (MiG-29), des bombardiers (Su-24, F-4), des appareils intercepteurs (F-14), des avions de reconnaissance, de transport légers et lourds (C-130), des ravitailleurs (Boeing 707, Boeing 747) et des drones équipés de missiles de haute précision et de bombes intelligentes de longue portée.

Le général de brigade Mehdi Hadian s’est félicité des armements utilisés lors des exercices, estimant que la précision des missiles statiques de fabrication iranienne était l’une des caractéristiques de la huitième édition des manœuvres baptisées « Velayat 97 ».

Source: PressTV