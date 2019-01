Le frère ainé du Premier ministre libanais en charge de la formation du gouvernement se serait rendu en Syrie et aurait rencontré le président syrien Bachar al-Assad.

C’est le site d’informations en ligne libanais Lebanon Debate qui a publié cette information, à la foi de sources libanaises non identifiées.

Il cite que Baha Hariri a effectué une visite secrète en Syrie en compagnie d’un ami proche du pouvoir syrien.

Avant le voyage en Syrie, il aurait effectué des rencontres avec des personnalités russes, jordaniennes et libanaises, lesquelles se seraient chargées de coordonner avec les responsables syriens la préparation de la visite.

C’est le 16 janvier dernier que l’avion privé de M. Hariri a atterrit à l’aéroport international de Beyrouth, en provenance de l’aéroport parisien de Charles de Gaule. Par la suite il s’est rendu dans un convoi à Damas où il a rencontré le numéro un syrien pendant deux heures.

Il a été question des projets d’investissements qu’il voudrait effectuer en Syrie et les opportunités qui se présentent à lui.

Selon le site libanais, Baha Hariri a fait part à M. Assad que ses positions sont totalement différentes de celles de son frère, Saad, d’autant qu’il est resté à l’écart de la crise syrienne et a choisi de se démarquer de ses évènements. Il lui aurait fait part que sa visite s’inscrit dans le cadre de la réconciliation entre les pays du Golfe et la Syrie.

Ces dernières semaines, trois d’entre eux ont rouvert leur ambassade dans la capitale syrienne : les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Koweït.

La démarche de Hariri, qui détient la nationalité saoudienne, intervient alors qu’il est question que Riyad est elle aussi disposée à participer à la reconstruction de la Syrie à hauteur de 100 milliards de dollars, rapporte lebanon Debate.

Ayant largement contribué à la destruction de ce pays en soutenant les groupes terroristes, dans le but vain de renverser le régime, Riyad et ses alliés arabes mise semblent vouloir miser sur la reconstruction, pour éloigner la Syrie de l’axe de la Résistance.