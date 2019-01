Au moins 600 militaires américains se seraient rendus sur des bases militaires dans la province d’Alep, y compris dans la région du Sarin. Celles-ci deviendra ainsi les points clés du retrait des troupes américaines de Syrie, relate l’agence russe Anadolu.

Ces informations vont à l’encontre des assertions de la chaîne américaine CNN, selon lesquelles un retrait avait eu lieu la semaine dernière, après que Washington a envoyé des forces armées supplémentaires en Syrie pour garantir un retrait sécurisé de ses troupes.

Le 19 décembre 2018, Donald Trump a annoncé le départ le plus rapidement possible des militaires américains de Syrie, martelant que les États-Unis ne joueraient plus le rôle de «gendarme du Moyen-Orient».

Par la suite, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a annoncé que les États-Unis avaient commencé à retirer leurs troupes de Syrie, tout en soulignant que la victoire sur les djihadistes de Daech ne signifiait pas la fin de la coalition antiterroriste dirigée par Washington.

Source: Sputnik