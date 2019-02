Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Ghassemi, a rejeté en bloc les alléations d du ministre saoudien d’Etat aux Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, lors de sa visite au Pakistan.

» Les propos sans valeur et haineux de Jubeir , cet homme reputé pour ses mensonges et ses sentiments d’hostilité envers l’Iran et les Iraniens, ne pourront masquer la vérité à savoir : son régime est le seul véritable parrain du terrorisme takfiriste dans le monde et dans la région » , a déclaré le porte-parole iranien.

Et d’ajouter : « L’Arabie saoudite,berceau de la pensée fondamentaliste takfiriste est un paysd’exportation du terrorisme organisé international, ce pays est fondamentalement sans aucune compétence et crédibilité pour pouvoir accuser les autres pays de soutenir le terrorisme « .

Il a souligné que « le ministre saoudien d’Etat aux Affaires étrangères, doit répondre pour le terrorisme enraciné dans la structure étatique de l’Arabie saoudite, au lieu de jeter la responsabilité de ses échecs sur l’Iran, ou dechercher à détourner l’opinion publique de son implication directe dans le renforcement de groupes cruels et assassins, il doit reconnaitre ses crimes contre le Yémen et le massacre des peuples innocents des autres pays de la région et même du monde par des groupes terroristes qu’il a produit dans la région et dans le monde ».

S’attardant sur la vigilance irano-pakistanaise envers les tentatives malveillantes et rancunières, la diplomatie iranienne a insisté sur le fait que rien ne peut saper les relations Téhéran-Islamabad.

» Assurément, un climat de vigilance qui lie les deux pays, règne dans les relations Irano-pakistanaises et les tendances rancunières des autorités saoudiennes qui cherchent à abuser de la récente attaque terroristes survenue dans la ville de Zahedan (frontalière avec le Pakistan), ne peut jamais ternir les relations entre les deux pays « , a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Source: ISNA