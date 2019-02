Le chef de la Brigade alQods, branche exterieure des Gardiens de la Révolution islamique, le général Qassem Soleimani, a assisté à la cérémonie des martyrs qui sont tombés lors du dernier attentat terroriste commis dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays.

La cérémonie s’est déroulée ce mardi matin au quartier général du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

En marge de la cérémonie , le commandant en chef des forces terrestres des gardiens, le général Mohammad Pakpur a affirmé que » quatre terroristes pakistanais, dont le kamikaze, ont executé l’attentat qui a visé des cadres des gardiens de la révolution sur la route reliant Khash à Zahedan dans la province du Sistan et du Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran ».

Il a souligné qu' »après l’incident, de nombreuses mesures ont été prises dont nous avons remis à nos collègues des forces de sécurité intérieures l’épave du véhicule utilisé lors de l’attaque suicide. De plus, les renseignements et le quartier général de la brigade al Qods des forces terrestres des gardiens ont réussi pour procéder à l’arrestation et au démantèlement de la cellule logistique et de la cellule qui a préparé le véhicule à cet acte terroriste ».

Il a ajouté qu' »il y a deux jours, nous avons arrêté une femme terroriste à travers laquelle nous avons atteint le reste des éléments ».

Le brigadier Bakpur a déclaré que » deux membres de la cellule terroriste étaient des Pakistanais, de même que le kamikaze nommé Hafez Mohammed Ali et un autre Pakistanais ».

