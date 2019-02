Une intervention militaire extérieure dans la crise qui embrase le Venezuela serait catastrophique, estime l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui a vécu dans ce pays d’Amérique latine.

S’exprimant sur les ondes de France Inter, l’ex-chef du gouvernement français a reproché au Président des États-Unis, Donald Trump, de «jouer avec les mots et avec le feu» face à la situation qui s’était créée au Venezuela:

«Je connais l’immense allergie du peuple vénézuélien vis-à-vis de toute interférence américaine. C’est le pays d’Amérique latine qui est le plus marqué de ce point de vue-là. Donc ce serait une grande erreur», a déclaré M.de Villepin.

Bien que les soutiens du Président Nicolas Maduro «se fassent de moins en moins nombreux», ce dernier «tient néanmoins l’armée qui le soutient encore massivement», ainsi qu’«une partie de la population et des groupes paramilitaires importants», explique l’ex-Premier ministre.

Toujours d’après lui, les pays européens, parmi lesquels la France, doivent assurer une médiation entre les parties vénézuéliennes.

«Nous devons éviter la logique de confrontation, comme on l’a vu à la frontière entre la Colombie et le Venezuela à Cúcuta avec des morts et des centaines de blessés», a-t-il souligné.

Source: Sputnik