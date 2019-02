Le régime égyptien de Sissi aurait informé une délégation américaine qu’au cas où les Juifs voudraient former une communauté hébraïque en Egypte, il serait prêt à leur bâtir une synagogue et d’autres institutions religieuses, a révélé le site d’information en ligne arabophone Watan Serb.

C’est le chef de cette délégation, le juif ultraorthodoxe et membre d’un groupe de pression à New York Ezra Friedlander, qui a informé le quotidien israélien Jerusalem post de cette décision. Selon lui la délégation était venue au Caire pour inviter Abdel Fattah al-Sissi à une cérémonie destinée à décorer l’ex-président Anouar Sadate en offrant à son épouse Jihane la médaille en or du Congrès, l’automne prochain.

Sadate a été le premier président arabe à capituler face à Israël et à signer un accord de paix avec lui.

« le président Sissi a parlé avec beaucoup de fierté de la communauté juive pleine de vie qui vivait en Egypte dans le passé . Il a dit que le gouvernement allait édifier une synagogue et d’autres services en lien au cas où la communauté juive revenait en Egypte », a dit Friedlander. Selon lui, Sissi a aussi promis qu’il allait ordonner le nettoyage du plus ancien cimetière des juifs au Caire, Al-Basatine.

« Le président Sissi est l’un des dirigeants du Monde arabe qui comprend le mieux l’importance de la modération et de la politique de confinement de tous, il serait peut-être lui la colle qui préserve la stabilité au Moyen-Orient », a ajouté le lobbyste juif.

Et de poursuivre que le rôle des juifs américains est de s’allier ouvertement avec lui.

« Je crois que Sissi devrait être soutenu par l’Occident et de la part de l’administration américaine. Tous les membres du Congrès devraient le considérer comme étant un allié stratégique des Etats-Unis », a-t-il appelé.

Selon Watan serb, parmi les autres membres qui accompagnaient cette délégation figuraient entre autre l’homme d’affaires égyptien Chafik Jaber, ainsi que le directeur exécutif de la société Delta Galil Industries, Isaac Dahab, et Mme Tsili Tcharni, la veuve d’un conseiller des négociateurs des pourparlers de Camp David qui s’étaient conclus par la conclusion de l’accord de paix entre les Egyptiens et les israéliens dans les années 70-80 du siècle dernier.

Source: Divers