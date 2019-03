L’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarullah ont tiré 5 missiles Zelzal-1 sur les positions de la coalition saoudienne à Jabal al-Nar dans le sud de la province de Jizane (sud de l’Arabie), lui imposant de lourds dégâts.

À Jabal Qaïs, d’intenses affrontements ont abouti à la défaite des mercenaires de la coalition après avoir subi de lourds dégâts humains et matériels.

D’autres combats ont éclaté dans le district de Rabouah dans la province d’Assir (sud ouest de l’Arabie), où les forces de la coalition ont tenté en vain de récupérer leurs positions, désormais contrôlées par les forces yéménites, à coup de missiles et d’obus de mortier. La coalition y a perdu une dizaine d’hommes.

Il en est de même à Najrane (sud de l’Arabie), plusieurs mercenaires de la coalition ont été abattus, samedi soir, suite à une offensive yéménite contre leurs positions.

L’unité de génie des forces yéménites ont détruit un pick-up militaire, tuant les mercenaires à bord, dans le désert de Bokaa, à Najrane.

Capacités des forces yéménites

Sur un autre plan, le porte-parole des forces armées yéménites a affirmé que « les unités balistiques yéménites sont capables de tirer simultanément des dizaines de missiles».

« Le Yémen est capable de tirer simultanément des dizaines de missiles sur les agresseurs. Des missiles de fabrication nationale à 100 %. Depuis qu’elle participe à la lutte, notre unité de drones a effectué 1 362 opérations de reconnaissance. Nous avons optimalisé nos avions de combat. Nous avons de nouveaux systèmes qui seront prochainement opérationnels », a poursuivi Yahya Sarii.

« La marine a mené pendant ce temps 19 opérations spéciales. Nos opérations maritimes ne cesseront jamais. Nous avons rénové notre marine. On avait jusque-là empêché le Yémen d’avoir une force navale puissante. Nous avons anéanti au moins 7 000 blindés, chars et bulldozers. Les équipements anéantis de l’ennemi étaient essentiellement de fabrication américaine, britannique et française. Pendant, ces quatre années de guerre, 4 793 blindés ont été anéantis. Nos forces ont lancé plus 3 000 assauts. Elles ont également repoussé plus de 4 000 offensives ennemies », a indiqué le porte-parole des forces armées yéménites.

« Dans le même temps, 19 Apache ont été abattus. Le fait d’occuper une partie du territoire yéménite ne signifie pas forcément que le peuple yéménite a essuyé une défaite ou que la guerre a pris fin. Les forces yéménites continueront de libérer les zones occupées et de préserver la souveraineté nationale », a-t-il affirmé.

Israël pointé du doigt

Le général Yehya Sarii a en outre fourni des chiffres des agressions de la coalition saoudienne au cours des quatre dernières années.

« Depuis le début de l’offensive saoudienne au Yémen en mars 2015, plus d’un million de missiles et de bombes se sont abattus sur des innocents », a précisé M.Sarii, a rapporté la chaine yéménite Al-Masirah.

« Durant ses quatre années d’offensive, la coalition saoudienne a effectué plus de 250 000 raids aériens, tiré plus de 500 000 missiles, bombes et obus de mortier à travers le Yémen, dont 6 000 bombes à sous-munitions. 22 pays ainsi que des dizaines de milliers de mercenaires locaux et étrangers ont participé à cette agression. Trois pays s’en sont retirés. Plus de 6 000 missiles ont été tirés depuis les navires de cette coalition. L’ennemi israélien est aussi impliqué dans ces agressions, ayant notamment participé à des frappes sur la rive ouest du Yémen », a-t-il ajouté.

« L’implication des États-Unis dans l’offensive au Yémen est de notoriété publique. La coalition saoudienne a commis les plus horribles crimes contre les Yéménites. Elle a détruit les infrastructures de ce pays dans le but d’atteindre ses objectifs. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Selon les informations qui nous sont parvenues, l’ennemi aurait l’intention d’intensifier ses attaques contre Hodeïda. Nous suivons de près les agissements de l’ennemi et nous prendrons les mesures qui s’imposeront. Nos forces sont prêtes et nous disposons de plusieurs options pour faire face à toute évolution sur la côte ouest du Yémen. Nos forces ne ménageront aucun effort pour libérer les zones occupées. Nous sommes encore plus forts qu’il y a quatre ans. Les avions de combat ennemis ont tiré plus de 250 000 missiles et largué 5 914 bombes à sous-munitions et au phosphore sur plusieurs provinces. Les avions de la coalition ont largué au moins 3 721 bombes assourdissantes et des dizaines de bombes incendiaires », a précisé Yahya Sarii.

Des cibles ennemies dans le collimateur des drones

« Depuis la deuxième année de cette agression, nous sommes en train de fabriquer une nouvelle génération de drones d’assaut. Nous disposons d’images aériennes des installations et des bases militaires de l’ennemi. Nos forces poursuivront leur mission légitime jusqu’à la capitale saoudienne et Abou Dhabi », a assuré le général Yahya Sarii, porte-parole des forces yéménites.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux protagonistes de la guerre menée au Yémen qui dure depuis mars 2015. Les destructions, la famine et les maladies contagieuses ont causé la mort de plus de 100 000 Yéménites, dont 85 000 enfants, selon certaines sources locales.

C’est la pire crise humanitaire du monde, de l’aveu de l’ONU, qui peine à mobiliser les consciences et les fonds pour la guerre ignorée du Yémen.

Sources: PressTV + AlMasirah