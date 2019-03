Le porte-parole du ministère yéménite de la Santé, Youssef Al-Haderi, a déclaré mercredi (20 mars) lors d’une conférence de presse à Sanaa que la population yéménite et le secteur de la santé avaient subi une perte sévère du fait de l’agression américano-saoudienne, du blocus économique et de la fermeture des ports et des aéroports.

Il a affirmé que les pertes dans le secteur médical suite à la guerre et au blocus ont dépassé les 10 milliards dollars. Et de préciser : 103 médecins et secouristes ont été tués et 245 autres blessés par les raids de la coalition saoudienne et ses mercenaires.

Il a souligné que les bombardements de la coalition ont endommagé 452 établissements médicaux et totalement détruit 288 autres, précisant que 60% des centres médicaux étaient désormais hors service en raison des pilonnages directs. 72 ambulances ont en outre été visées par les raids de la coalition.

95% des équipements médicaux désuets

Le porte-parole du ministère yéménite a noté que les salaires de plus de 48 000 employés du secteur médical ont été coupés par la coalition depuis 32 mois, soulignant que 95% du personnel médical étranger a quitté le Yémen suite à la guerre.

Il a confirmé que 97% des équipements médicaux sont devenus désuets ou risque de ne plus fonctionner. En plus de cela la coalition saoudienne interdit l’entrée des pièces de rechange.

Plus de 4000 enfants et femmes tués

M.Haderi a en outre que le nombre total des victimes de la guerre saoudienne s’élevait à 37 822 civils, dont 12 000 martyrs et 25 000 blessés. Et de poursuivre : durant ces quatre années d’agression, la coalition a tué 4 234 enfants et femmes et blessé 6 361 enfants et femmes. Plus de 2 000 personnes souffrent d’handicap permanent. Par ailleurs, un million et cent mille femmes enceintes souffrent de malnutrition.

L’ONU incapable

Et de conclure : En dépit de toute cette misère, les Nations Unies et le Conseil de sécurité sont incapables d’envoyer un avion à l’aéroport de Sanaa pour évacuer un enfant grièvement blessé ou les victimes du massacre saoudien dans la région de Kushar.

Rappelons qu’une coalition dirigée par l’Arabie saoudite mène depuis mars 2015 une guerre sans merci contre le Yémen, un des pays les plus pauvres de la péninsule arabe.

Source: Traduit d'AlMasirah