Connivence saoudo-émiratie oblige : trois personnalités proches du prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane sont enti èrement dévouées au prince héritier émirati Mohamad ben Zayed. C’est ce qu’a révélé le site de l’opposition saoudienne Ahd Jadid sur sa page Twitter.

La première est Fahd al-Tounouci qui est actuellement le conseiller de la Cour. Il est considéré comme l’une des personnalités les plus proches de MBS, celui qu’il rencontre toutes les semaines et avec qui il passe ses soirées.

Mais c’est surtout ce doctorant en économie financière qui « supervise le programme d’occidentalisation de la société saoudienne et le reformatage de la raison collégiale, selon les directives d’Abu Dhabi », estime Ahd Jadid. Il participe à toutes les réunions des commissions politique, sécuritaire et économique. Il aussi le secrétaire général de l’Assemblée constituante de Qiddiya, le plus grand complexe de divertissement dans le monde que MBS compte édifier à proximité de Riad. Trois fois la superficie de Disneyland en France.

L’autre figure également présente dans le cercle de MBS est Abdel Aziz Trabzouni. Chroniqueur depuis quelques années dans les journaux à capitaux saoudiens, à l’instar d’al-Hayat et al-Sha rq al-Awsat, il a été planté dans la cour royale sur une proposition de Turki al-Dakhil, l’ambassadeur du royaume aux Emirats depuis février 2019. Traboozni travaille aux côtés de Tounouci.

Parmi ceux sur lesquels MBS compte dans sa vision économique, figure une autre personnalité à la double allégeance émiratie-saoudienne, Fahd al-Rachid. Ayant été auparavant le directeur exécutif de la société Imar, l’une des plus grandes dans le développement de l’immobilier aux EAU, et proche de MBZ, il est actuellement le PDG de la cité économique roi Abdallah. Celle-ci devrait être édifiée sur la mer Rouge.

