Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Moussavi a déclaré qu’ » Il n’y a aucune demande pour la négociation avec les Etats-Unis ».

Démentant les informations publiées par certains médias étrangers revendiquant la demande de l’Iran pour négocier avec les Etats-Unis et l’ouverture des pourparlers entre Téhéran et Riyad, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé qu’il n’y a aucune demande pour négocier avec Washington et on ne discute avec l’Arabie saoudite que des questions concernant le pèlerinage de Hajj , indépendamment des relations politiques entre les deux pays.

« La politique de la République islamique d’Iran concernant ses voisins est claire, une politique de bon voisinage fondé sur le respect , la coopération et le dialogue. Ces relations avec nos voisins sont pragmatiques c’est-à-dire tenant compte des réalités et ses évolutions régionales et mondiale, », a souligné M Moussavi.

Source: Farsnews