Les médias israéliens ont annoncé l’organisation de la simulation d’une guerre terrestre avec le Hezbollah libanais par l’armée israélienne sur le sol allemand.

Cette annonce est faite suite au discours lundi dernier du leader du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, qui a affirmé que les forces terrestres israéliennes n’étaient pas prêtes à faire face à une offensive militaire au Liban et qu’Israël n’était plus en mesure de remporter des guerres seulement grâce à sa puissance aérienne.

Les forces terrestres de l’armée israélienne ont donc pris part à un exercice conjoint avec les forces de l’OTAN dans les forêts bavaroises en Allemagne, selon le journal Haaretz.

L’exercice annuel, dénommé « Allied Spirit X », s’est déroulé la semaine dernière, avec la participation de plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni. À cette occasion, l’armée israélienne a envoyé en Allemagne son bataillon de reconnaissance de la brigade des parachutistes.

L’exercice se déroule dans des conditions atmosphériques et climatiques similaires à celles du Liban. Il permet de préparer les forces israéliennes à une confrontation avec le mouvement du Hezbollah, « dont personne ne souhaite prononcer le nom », selon le journaliste Haaretz.

L’année dernière, des soldats israéliens ont participé à des exercices militaires conjoints en Pologne et à Chypre, axés sur des zones spécifiques de la guerre, y compris des opérations de sauvetage.

Il est à noter que depuis un an et demi, la presse israélienne s’intéresse aux faiblesses et failles de l’armée et à son incapacité à mener à bien les combats terrestres. Elle a révélé plusieurs affaires de corruption morale et professionnelle au sein même de l’armée, ce qui avait été traité dans de nombreux articles et reportages de décembre 2017 au 5 avril 2019. Par exemple, un rapport paru dans le journal en ligne The Times of Israel en décembre 2017, citant un brigadier général, notait que la Force terrestre de l’armée israélienne est « dans un très mauvais état ; le commandant des forces terrestres ne travaille pas ; ce dernier n’a aucun pouvoir ni aucune responsabilité sur le terrain ; les problèmes internes sont énormes ; les forces terrestres sont mal gérées ; l’armée n’est pas organisée ».

