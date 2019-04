Deux porte-avions américains de la classe Nimitz (Abraham Lincoln et John C. Stennis), avec 130 avions de combat et des groupes navals d’appui, participent à des exercices en mer Méditerranée. Des navires militaires espagnols et danois participent à ces manœuvres, aux côtés des Américains

L’ambassadeur des États-Unis à Moscou, John Huntsman, a déclaré à CNN que : Chacun des groupements tactiques actuellement en Méditerranée transporte 100 000 tonnes de diplomatie internationale.

L’amiral James Foggo, commandant de la marine américaine en Europe, a fait valoir que la présence militaire des États-Unis dans la région était nécessaire pour contrer un conflit dans le contexte des actions agressives de la Russie. Se référant à la violation des eaux territoriales russes dans le détroit de Kertch, entraînant la capture de trois navires de guerre ukrainiens.

En d’autres termes, la Russie n’a rien à faire dans les eaux internationales, entièrement contrôlées par les États-Unis par le biais de l’OTAN et d’autres alliances non déclarées.

La Russie peut répondre à ces défis en utilisant ses nouvelles armes hypersoniques en Méditerranée. En raison de la distance supérieure à la portée de tout missile antinavire américain et d’une vitesse énorme, les missiles hypersoniques de la Russie peuvent détruire le mythe de l’invincibilité des porte-avions américains.

La Russie possède une escadrille de 10 MiG-31K, armé de missiles Kh-47M2 Kinzhal. À titre de comparaison, la marine américaine utilise le missile antinavires Harpoon, qui a une vitesse de croisière de 864 km / h et une portée de 278 km.

Supposons par exemple que quatre avions russes MiG-31 soient positionnés en Syrie et lancent des missiles Kinzhal visant une région méditerranéenne au nord de Tripoli-Libye et au sud de Malte. Les groupes navals doivent passer là pour atteindre la mer Égée, puis la mer Noire. Le missile Kinzhal a une portée de 2 000 km et un écart probable sur la cible de 2 à 6 m, alors que les ponts de décollage et d’atterrissage des porte-avions américains ont une dimension de 332 x 78 m.

Kinzhal a une vitesse de 12 250 km / h et un plafond de croisière de 40 000 à 50 000 m. Les missiles antiaériens du système naval RIM-67 SM-2ER ont un plafond ma ximal de 25 000 m et une vitesse maximale 4 280 km / h.

Par Valentin Vasilescu

Source: Traduction Avic – Réseau International