Téhéran soutient le gouvernement vénézuélien du président Nicolas Maduro, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie iranienne, saluant l' »échec du coup d’Etat » après les heurts mardi entre manifestants et forces de l’ordre à Caracas.

« Nous pensons que le gouvernement constitutionnel vénézuélien doit être maintenu », a déclaré Mohammad Javad Zarif à des journalistes en marge d’une rencontre sur la coopération en Asie à Doha, capitale du Qatar, rapporte l’AFP.

« Nous sommes heureux d’avoir vu le peuple vénézuélien faire échouer le coup d’Etat, mais nous continuons de croire en la nécessité d’un dialogue (interne) comme l’a suggéré le gouvernement » vénézuélien, a-t-il ajouté.

« Nous avons toujours encouragé le dialogue inter vénézuélien », a-t-il affirmé.

Le président Maduro a affirmé mardi que l' »escarmouche putschiste » de soldats qui ont fait défection pour rallier l’opposant Juan Guaido avait été mise en échec, tout en annonçant des « poursuites pénales » contre les responsables.

Le Venezuela est secoué depuis le 23 janvier par une crise inédite, orchestrée par les Etats-Unis pour renverser son président aux tendances de gauche, et le remplacer par son sbire libéral Guaido.

Plus d’une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis, ont reconnu M. Guaido comme président par intérim, estimant illégitime le deuxième mandat de Nicolas Maduro.

Alors que plus de 150 autres pays soutiennent M. Maduro, dont la Russie, Cuba, la Chine, la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie.

De nombreux pays d’Amérique latine, considérés comme l’arrière-cour des Etats-Unis et gouvernés par la Gauche ont connu un changement de cap, avec des moyens pour le moins douteux. Quoique leurs présidents, tous de gauche, ont été écartés via les urnes et les élections achant que les Etats-. Le Chili, l’Argentine, le Brésil, la Bolivie et autres. Au Venezuela, malgrè des pressions économiques énormes exercées sur la population ces dernières années, Maduro fait preuve d’une grande tenacité.

