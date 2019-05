La base aérienne « Khatam al-Anbiya » du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a reçu de la part du Venezuela une commande pour la construction de quatre pétroliers.

« Jusqu’à présent un des pétroliers a été livré », a affirmé Saeid Mohammad, commandant de la base « Khatam al-Anbiya ».

« Nous avons reçu de la part du Venezuela une commande pour la fabrication de quatre pétroliers, dont un a été livré et un autre est achevé à 50 % », a déclaré devant les journalistes Saeid Mohammad lors du deuxième jour de l’exposition internationale consacrée au pétrole, au raffinage et à la pétrochimie.

S’exprimant sur la date de l’achèvement de la construction de cinq plates-formes à Pars Sud par SADRA Iran Marine Industrial Company, Saeid Mohammad s’est exprimé en ces termes : « Nous avons achevé la construction et l’installation de 5 des 10 plates-formes prévues à Pars Sud et celles qui restent sont construites à 80 ou 90 % et seront prêtes d’ici quelques mois. »

« Les pressions économiques visaient à empoisonner le quotidien du peuple et à porter atteinte à l’industrie pétrolière. Mais nous avons la ferme conviction que le peuple récoltera le fruit de sa résistance, car ces pressions, bien qu’elles aient causé des difficultés, réduiront au final la dépendance de l’Iran au pétrole », a-t-il précisé.

« Les mines sont considérées comme la deuxième industrie du pays après le pétrole. Alors que l’industrie pétrolière est visée par des sanctions, nous devons donc tirer le parti d’autres ressources comme les mines, le tourisme et ainsi de suite. La demande de pétrole dans le monde est si forte que l’ennemi ne saurait exercer un monopole. Il existe de nombreux marchés assoiffés de pétrole iranien », a souligné le commandant iranien.

L’Iran a construit pour le Venezuela un premier pétrolier de type Aframax, capable de transporter 113 000 tonnes de pétrole. Long de 250 mètres et large de 44 mètres, le pétrolier, qui pèse 21 000 tonnes, est le premier navire de cette taille construit par l’Iran. Il a été mis à l’eau à Bouchehr, dans le sud du pays. Le Venezuela a commandé à l’Iran quatre pétroliers géants pour une valeur totale de 230 millions d’euros. La construction de ces pétroliers a commencé il y a deux ans.

Source: PressTV