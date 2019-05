Le commandant en chef de la marine de l’armée iranienne a annoncé l’entrée sur la flotte sud et la flotte nord de deux destroyers.

Cité par Al-Alam, l’amiral Hossein Khanzadi, commandant en chef de la marine iranienne a fait état de l’achèvement de la construction du destroyer Dena qui rejoindra cette année la flotte-sud pour effectuer des missions dans les océans.

Dena, destroyer de classe Mowj, est à présent en train d’être équipé d’armements, ont indiqué les commandants de l’armée.

En pleine tension entre Téhéran et Washington après le déploiement d’un porte-avions US dans les eaux du golfe Persique, une flotte de la marine iranienne part pour l’Atlantique.

Ayant fait l’objet d’un accident en janvier dernier, le destroyer Damavand est quant à lui de retour sur les eaux de la mer caspienne, a annoncé l’amiral Hossein Khanzadi.

« La réparation et la remise en état du destroyer iranien, Damavand sont achevées et ce dernier rejoindra bientôt la flotte nord de la marine », a-t-il précisé.

« Le Damavand qui fera prochainement son entrée dans la mer Caspienne n’est plus le même. Mieux préparé pour faire face aux conditions difficiles de la mer Caspienne, le destroyer possède aussi désormais plus de fonctionnalités », a-t-il noté.

Pour rappel, la marine de l’armée iranienne a envoyé aussi le Sahand, un navire de guerre lourdement armé et toujours de la classe Mowj, à la flotte-sud du pays.

Par ailleurs, la Force terrestre de l’Armée iranienne a dévoilé et livré de nouveaux acquis en présence du coordinateur adjoint de l’Armée iranienne.

Cette cérémonie a été tenue aujourd’hui (le lundi 5 mai) en présence de l’amiral Habibollah Sayari, coordinateur adjoint de l’Armée iranienne et le commandant de la Force terrestre de l’Armée iranienne, le général Kiomars Heidari.

« Pour arriver à nos buts, plus on a le pouvoir, l’accès est plus possible et tant que la République islamique d’Iran soit plus puissante, sa position et son influence seront plus dans la région », a déclaré l’amiral Sayari lors de cette cérémonie.

Source: Médias