Le vice-président du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, Khalil al-Hayya, a déclaré qu’une fois que la portée des missiles de la Résistance a atteint les 40 kilomètres, Tel-Aviv a tenté d’envoyer des médiateurs pour mettre en place un cessez-le-feu.

« Le régime israélien ne faisait pas attention aux messages que la Résistance lui envoyait et y répondait en intensifiant ses attaques contre les zones d’habitation ; mais lorsque la portée des missiles a atteint 40 kilomètres, il a envoyé des médiateurs pour obtenir un cessez-le-feu », a affirmé Khalil al-Hayya le mercredi 8 mai lors d’une allocution télévisée.

« Si le régime sioniste croyait qu’il pouvait assassiner les dirigeants du Hamas lorsqu’ils étaient au Caire, ce n’était qu’une pure illusion », a-t-il ajouté, avant de poursuivre : « C’est la chambre d’opération conjointe de la Résistance et du peuple palestinien qui a fermement résisté aux récentes attaques du régime israélien. »

« Il n’y a aucun rapport entre les accords sur le dernier cessez-le-feu et la Marche du grand retour. Personne ne négociera l’arrêt de cette marche et il n’y a d’autre option que l’application de ces accords par Tel-Aviv », a-t-il souligné.

« Le maintien de l’occupant et la poursuite du blocus pourrait diriger les affaires vers une situation explosive », a averti ce haut membre du Hamas.

Après y avoir rencontré les autorités égyptiennes, Yahya Sinwar, président du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, a mis fin à son déplacement dans ce pays.

Selon le rapport du site Al-Resalat, lors de cette visite, la délégation du Hamas a rencontré le chef et d’autres autorités du renseignement égyptien. Les premiers entretiens ont porté sur l’arrêt des récentes attaques dans la bande de Gaza.

« La délégation du Hamas a parlé du soutien au peuple palestinien et de la levée du blocus de la bande de Gaza », est-il écrit dans le communiqué du Hamas.

Le secrétaire général du Jihad islamique de la Palestine, Ziyad al-Nakhaleh, a participé à la plupart de ces rencontres. Certains des thèmes évoqués lors de ces entretiens étaient le Deal du siècle, les moyens de renforcer l’unité nationale et la résistance du peuple palestinien.

Le 4 mai dans la matinée, le régime israélien a lancé des attaques contre des zones dans la bande de Gaza, attaques auxquelles la Résistance a répondu en tirant des missiles. Depuis, les affrontements s’intensifient et les tensions aussi.

Les attaques israéliennes se sont poursuivies pendant le jour et la nuit du dimanche 5 mai. La Résistance y a apporté une réponse cuisante en tirant des missiles. Finalement, avec la médiation de l’Égypte, du Qatar et des Nations unies, un cessez-le-feu a été instauré le 6 mai dans la bande de Gaza et la sérénité est revenue dans cette région.

Source: Avec PressTV