La Résistance yéménite avance à grand pas vers Aden: en dépit de violentes frappes aériennes de la coalition USA/Israël/monarchies contre les zones civiles, les forces yéménites progressent. Il y a une ville dont la libération pourrait changer totalement la donne : Qaatabah.

Situé au centre de la province d’Al-Dhaleh au sud du Yémen, les dernières évolutions dans le district de Qaatabah préoccupent les Américains qui mènent la danse depuis le début du conflit en 2015. Importante aussi bien pour les combattants d’Ansarallah que pour la coalition saoudienne, la prise de contrôle de Qaatabah déterminera le sort d’al-Dhaleh et, plus largement, celui du sud du Yémen. C’est depuis al-Dhaleh que commencera la libération d’Aden.

Selon Mashregh News, la coalition saoudo-émirati-US a mobilisé toutes les ressources pour entrer en force sur le terrain et reprendre le contrôle de la ville. Le moral des troupes saoudiennes est au plus bas, conscientes des conséquences que pourraient générer la perte de Qaatabah.

En dépit de lourds affrontements à couper le souffle, les forces de l’armée yéménite et d’AnsarUllah ont, au contraire, pris en main les initiatives sur les fronts de combat en banlieue de Qaatabah, ce qui a terrorisé les mercenaires de la coalition.

Si les forces yéménites parviennent à prendre le contrôle de Qaatabah et à y consolider leurs positions, les mercenaires de la coalition seront encerclés dans le district de Damt et des zones qui restent toujours occupées par la coalition saoudienne seront libérées les unes après les autres et donneront accès aux provinces du sud du Yémen.

Selon les sources sur le terrain, de lourds affrontements se déroulent à l’heure actuelle en banlieue et à proximité du district de Qaatabah où les chasseurs de la coalition bombardent sans cesse les positions des forces yéménites pour de ne pas perdre le contrôle de la situation.

Les forces yéménites ont déjoué les opérations de la coalition saoudienne visant à occuper de nouveaux territoires à l’entrée nord de Qaatabah.

Selon les sources, les affrontements ont infligé de lourdes pertes matérielles et humaines à la coalition saoudienne. 65 mercenaires ont été tués et blessés tandis que plusieurs autres ont été pris en captivité par les combattants yéménites.

Au cours des affrontements qui se sont produits ces derniers jours, 215 militaires de la coalition saoudienne, dont plusieurs commandants opérant sur le terrain, ont été tués et blessés et des dizaines de véhicules envoyés en renfort ont été détruits. Bref, si la ville tombe, c’est l’accès au sud du Yémen qui s’ouvre à la Résistance yéménite.

