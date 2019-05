Les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont avorté, ce mardi, une tentative de progression des mercenaires de la coalition vers les positions de la résistance yéménite à Rabou’a, dans la province d’Asir (sud ouest de l’Arabie).

Toujours à Asir, les forces yéménites ont détruit et incendié, le lundi 27 mai, 4 chars des mercenaires de la coalition. Les combattants yéménites ont également délogé les mercenaires d’une base près du passage frontalier d’Olab. Une source militaire a fait état de plusieurs tués et blessés dans les rangs des mercenaires.

Et puis à Najrane au sud de l’Arabie, les combattants de l’armée et d’Ansarullah ont pris d’assaut les bases des mercenaires de la coalition, tuant et blessant plusieurs d’entre eux et saisissant leur armement.

Les responsables saoudiens ont fait état de la mort de deux militaires.

Alors que les sources officielles n’ont pas divulgué l’information, les sources locales ont rapporté que les deux militaires avaient été tués lors d’affrontements avec les combattants d’Ansarallah.

Le prince Faisal ben Fahd ben Muqrin, gouverneur adjoint de la région de Hail, a présenté ses condoléances aux Saoudiens pour la mort de deux militaires.

Sous pression particulièrement intense des combattants yéménites, le régime saoudien est amené de plus en plus à reconnaître le bilan de ses pertes. Lundi, l’armée saoudienne a confirmé la mort de deux de ses soldats sur les frontières avec le Yémen, en affirmant que ces deux effectifs avaient été emportés par des courants à Najrane!

Russia Today qui rapporte cette information rappelle la mort d’un autre soldat saoudien, reconnu par le régime de Riyad, » chose de plus en plus courante alors que l’Arabie saoudite maintenait jusqu’ici un blackout total sur le bilan de ses pertes ».

Ansarullah sort ses missiles Katioucha

Entre-temps dans le nord-ouest du Yémen, les positions de la coalition saoudienne situées ont été la cible des missiles Katioucha des forces yéménites. L’unité balistique des forces yéménite a pris pour cible de ses missiles Katioucha les positions de la coalition saoudienne dans le district de Hirane à Hajjah dans le nord-ouest du Yémen, non loin de la province du sud yéménite de Jizan.

Cette offensive intervient peu après trois frappes contre l’aéroport de Najrane visant à la fois l’aérodrome, un entrepôt d’armes et une batterie de missile Patriot, et l’attaque menée par un drone Qasef-K2 contre l’aérodrome de l’aéroport du port stratégique de Jizane en Arabie saoudite.

A Sarwah dans la province d’al-Jawf, les forces yéménites ont détruit un véhicule militaire de la coalition saoudienne.

Sources: AlMasirah +PressTV