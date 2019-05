Le département d’État des États-Unis offre une subvention de 75 millions de dollars à des organisations non gouvernementales pour l’aider à s’immiscer davantage dans les affaires syriennes.

Selon le site d’analyse américain Moon Of Alabama, les conditions rédigées par le Bureau du département d’Etat au Proche-Orient et imposées aux ONG qui recevront la subvention leur inculquent de s’engager à contrer l’un des alliés militaires de la Syrie :

Comme le montrent les clauses suivantes :

– Assurer la défaite durable de l’EI et lutter contre l’extrémisme violent, y compris d’autres groupes extrémistes en Syrie ;

– Parvenir à une solution politique au conflit syrien sous les auspices de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

– Mettre fin à la présence des forces iraniennes et de leurs mandataires en Syrie.

Ces conditions stipulent aussi la lutte « contre l’extrémisme et la désinformation perpétrés par les forces iraniennes, les organisations terroristes reconnues et d’autres acteurs pervers grâce à un soutien apporté aux acteurs de la gouvernance locale et aux organisations de la société civile ».

Le texte précise que le champ opérationnel de la subvention est non seulement le nord-est syrien occupé actuellement par les troupes américaines, mais également le gouvernorat d’Idleb, infesté par Hayat Tahrir al-Cham, la coalition de milices jihadistes qui gravitent dans la mouvance d’Al-Qaïda, ainsi que toutes les zones contrôlées par le gouvernement syrien.

Selon Moon of Alabama, la description de l’Opportunité de Financement n’explique pas ce qu’une ONG pourrait faire pour aider le gouvernement américain dans la progression des objectifs mis en avant.

Sachant que Les postulants doivent remettre leurs propositions avant le 2 août 2019 et les travaux du projet triennal doivent commencer le 1er janvier 2020.