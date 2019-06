Le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a prononcé un discours dans le saint mausolée du fondateur de la République islamique d’Iran, l’Imam Khomeiny, lors d’une cérémonie marquant la 30 eme commémoration de son décès.

Selon le site francophone de la télévision iranienne Press TV, il a fait allusion au début de son discours, aux efforts des malveillants qui, pendant ces trente dernières années, ont essayé de porter préjudice à l’image et à la mémoire du fondateur de la République islamique d’Iran.

« Mais leurs efforts ont eu un effet contraire à ce qu’ils souhaitaient », a-t-il touefois fait remarquer.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a aussi évoqué la tenue de la Journée mondiale d’al-Quds, vendredi dernier, pour rappeler que cet événement a été célébré cette année dans plus de cent pays du monde pour défendre les idéaux de la Palestine et condamner l’occupation israélienne de la ville sainte de Jérusalem al-Quds.

« Cette année, en mémoire au défunt Imam Khomeiny, la journée mondiale d’al-Quds a été célébrée dans plus de cent pays ; or, l’Arrogance mondiale, les États-Unis et leurs alliés, ont essayé pendant ces quarante dernières années de faire oublier la Palestine, et il convient à cet égard de rappeler la trahison de certains États arabes », a-t-il déploré.

L’Ayatollah Khamenei a affirmé que le front de la Résistance fondé par le défunt Imam Khomeiny est aujourd’hui aussi fort qu’à l’époque du fondateur de la Révolution islamique, estimant que la Résistance constitue un facteur de dissuasion face aux ennemis de la Révolution islamique.

« Dans divers domaines politique, économique, sociaux et militaires, nous devons arriver à ce point de dissuasion face aux ennemis, c’est-à-dire que nous devons arriver à un niveau de puissance nous permettant de dissuader les ennemis d’agir contre les intérêts de la nation iranienne », a déclaré le Leader de la Révolution islamique.

Dans une autre partie de son discours, le Leader de la Révolution islamique a condamné la politique contre-productive des États-Unis dans la région en soulignant que le peuple iranien et la classe politique en République islamique d’Iran ne permettront pas à l’administration Trump de les tromper par ses manigances politiques. « Les Américains ne doivent pas s’approcher de nous et de notre région, car leur présence dans n’importe quelle région du monde est synonyme de guerre, de division et de fratricide parmi les peuples », a-t-il déclaré.

Selon lui, le front de la Résistance est plus fort que jamais.

« Quarante ans après la victoire de la Révolution islamique, le front de la Résistance est plus fort que jamais, non seulement dans notre région, mais aussi au-delà des frontières du Moyen-Orient. Par contre, l’Arrogance mondiale, les États-Unis et le régime sioniste, ont perdu de leur puissance par rapport à il y a quarante ans. Oui, M. Trump, l’Iran est et restera une grande puissance», a-t-il conclu.