Toute exportation de pétrole via le golfe Persique sera suspendue le jour où nous le déciderons, a averti ce lundi 17 juin le chef d’état-major des forces armées iraniennes, a rapporté le site en ligne de la télévision iranienne Press TV.

Selon lui, si l’Iran décidait de bloquer le détroit d’Ormuz, aucun navire ni pétrolier ne pourrait traverser la voie navigable. Une réponse indirecte au secrétaire d’état américain Mike Pompeo qui a assuré ce lundi que c’est son pays qui se porterait garant de la sécurité des bateaux qui désirent le traverser.

« La République islamique d’Iran est aujourd’hui confrontée à des ennemis pervers et tricheurs tels que les États-Unis qui mènent une dangereuse stratégie intensifiant d’un côté les pressions sur l’Iran et de l’autre prônant le dialogue avec le pays », a-t-il indiqué.

Le général iranien a rejeté les accusations selon lesquelles Téhéran serait à l’origine des attaques des deux pétroliers dans la mer d’Oman, soulignant que l’Iran est suffisamment courageux pour admettre la responsabilité de ses actes.

Il a ensuite imputé à « l’ennemi » les récentes attaques contre les pétroliers. En allusion aux USA et leurs alliés.

« L’ennemi ne lésine sur rien pour détourner la Résistance de son chemin », a déclaré le général Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes.

«Les actions ridicules et vaines contre les pétroliers de la mer d’Oman et de l’Océan Indien ne sont que quelques-unes de ces actions. Ils cherchent à faire croire aux peuples de la région et du monde entier que l’Iran a mis ses menaces à exécution ».

Source: Avec Press Tv