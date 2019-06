«Si les États-Unis avaient accepté le plan russe de défense antimissile, le monde aujourd’hui serait différent, mais, malheureusement, ce n’est pas le cas», a déclaré Vladimir Poutine le 27 juin, au cours de l’interview qu’il accordait au Financial Times avant le sommet du G20.

Qui plus est, le Président russe a tenu à souligner que, sans le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), il n’y aura plus aucun moyen au monde pour empêcher la course aux armements.

Ensuite, le chef de l’État a rappelé qu’il avait tenté à plusieurs reprises de convaincre les États-Unis de ne pas quitter le Traité en question.

«J’ai entrepris des tentatives très énergiques pour convaincre nos partenaires de ne pas se retirer du Traité, nous avons beaucoup discuté et débattu.»

Dans le cadre de cette interview, le Président russe a également déploré l’imprévisibilité du monde contemporain, exprimant en même temps l’espoir qu’un conflit nucléaire ne se produirait jamais entre les pays possédant l’arme nucléaire.

«Le temps de la guerre froide était mauvais. C’était la guerre froide, mais ils avaient au moins quelques règles, auxquelles ils étaient attachés ou essayaient de le faire. Aujourd’hui, il me semble que les règles n’existent plus du tout. En ce sens, le monde est devenu plus fragmenté et moins prévisible, ce qui est le plus triste», a-t-il analysé.

Avant le prochain sommet du G20, pour lequel les dirigeants des pays membres se réuniront à Osaka les 28 et 29 juin, Vladimir Poutine a accordé une interview au Financial Times.

Donald Trump avait annoncé le 1er février que les États-Unis cesseraient dès le lendemain de respecter le Traité FNI, signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, et qu’ils s’en retireraient officiellement au bout de six mois, sauf si Moscou cessait de violer l’accord. Le ministère russe des Affaires étrangères avait alors accusé les États-Unis de tester des systèmes interdits par le Traité FNI, ainsi que de déployer des systèmes de lancement Aegis sous la forme d’ABM en Europe, qui peuvent en quelques heures être convertis d’un système défensif en un offensif.

Vladimir Poutine a indiqué, le 2 février, que la Russie suspendait aussi sa participation au Traité, en réponse au retrait unilatéral des États-Unis. Il a affirmé que Moscou ne se laisserait pas entraîner dans une nouvelle course aux armements onéreuse, avant d’ajouter que toutes les propositions russes sur le désarmement restaient «sur la table» et que les portes restaient «ouvertes».

Source: Sputnik