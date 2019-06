Wang Yi, ambassadeur et représentant permanent de la Chine auprès des organisations internationales à Vienne, a appelé à un consensus mondial entre les pays contre les mesures unilatérales, lors du séminaire international sur les mesures coercitives unilatérales et leurs conséquences. Il a qualifié cet événement d’exemple de la coopération multilatérale.

Le représentant chinois a regretté que certains pays surexploitent leurs prérogatives pour imposer des sanctions économiques et dégrader les relations entre les pays. Dans ce contexte il a également ajouté que les mesures unilatérales étaient coercitives et contraires à la Charte des Nations Unies et au droit international.

Évoquant la guerre économique lancée par les États-Unis dans le but d’interdire aux entreprises de nouer des partenariats économiques avec les pays sanctionnés, M.Wang a déclaré: « Les États-Unis sont un pays qui cherche à atteindre leurs objectifs à tout prix. S’ils n’y arrivent pas dans le respect du droit international, ils ont recours à leurs lois internes voire à leurs règlements administratifs. C’est une politique servant d’outil d’intimidation.»

Les États-Unis qui imposent actuellement des sanctions unilatérales contre d’autres pays, faisaient avant leur indépendance l’objet d’un blocus, de sanctions et des interventions étrangères. Ils étaient un des plus grands opposants au régime de sanctions, a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: les sanctions négligent la souveraineté des gouvernements et vont à l’encontre des droits internationaux. D’ailleurs, elles menacent l’économie mondiale et sont également préjudiciables pour le pays qui sanctionne, car les récentes analyses ont montré que l’augmentation des tarifs douaniers administrés par Washington a fait augmenter de 69 milliards de dollars les dépenses du peuple américain chaque année.

Il a rappelé que les sanctions incitaient les pays sanctionnés à subvenir eux-mêmes à un grand nombre de leurs besoins. « Le gouvernement chinois est sanctionné depuis son indépendance et est toujours confronté à l’intimidation américaine. Nous déclarons notre opposition aux sanctions économiques imposées de façon unilatérales contre les pays. La Chine défend fermement le multilatéralisme et le respect du droit international.

Nous appelons tous les pays à respecter les principes de la charte des Nations Unies et à renforcer leurs coopérations sur la base du respect de la souveraineté des pays et de la souveraineté universelle. Nous espérons que tous les pays travailleront ensemble pour faire face à l’unilatéralisme » a-t-il également ajouté.

Source: Parstoday