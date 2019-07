Le porte-parole des forces yéménites (armée + Ansarullah) a annoncé qu’une nouvelle série de missiles yéménites est entré en action. Le général Yehya Sarii a affirmé que ces nouvelles armes seront dévoilées lors de l’inauguration de l’exposition militaire du martyr Saleh Sammad.

Et de prévenir: « Des installations stratégiques et des oléoducs seront à la portée des tirs de nos forces ».

« Nos forces sont capables de cibler plusieurs cibles simultanément et avec différentes armes », a-t-il ajouté, tout en affirmant que « les forces d’agression (coalition saoudo-émiratie) combattent un peuple libre qui ne renoncera jamais à sa liberté ».

Sur un autre plan, M.Sarii a fait état de 834 raids de la coalition contre différentes régions du Yémen, durant les mois de mai et juin. Des dizaines de civils sont tombés en martyre et plusieurs domiciles et rues ont été détruits suite à ces frappes.

Par ailleurs, les forces yéménites ont infligé des pertes considérables aux forces de la coalition en menant plus de 347 opérations contre leurs positions au-delà des frontières et dans les régions de Jawf, Taez et Dhaleh.

Source: AlMasirah