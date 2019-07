Pour savoir si les Etats-Unis comptent ou pas lancer une offensive contre l’Iran, il faut entre autre et surtout garder l’œil sur la mer. Dans les guerres américaines, aucune offensive n’est réalisée sans les porte-avions américains et toutes les autres pièces maritimes qui vont avec.

Et ça, les Américains le savent très bien. Pour donner l’impression qu’ils optent pour l’offensive, ils ordonnent des déplacements suspects. Souvent trompeurs ces derniers temps.

Ce fut le cas lorsque l’armée d’élites iranienne, le Corps des gardiens de la révolution islamique ont abattu le drone américain RQ-4A au-dessus des eaux territoriales iraniennes. Le conseiller pour la Sécurité nationale américain John Bolton avait alors laissé entendre que le USS Lincoln est entré dans le Golfe persique, alors qu’il avait pris la direction de la région depuis le mois de mai dernier. Or, à peine a-t-il rencontré des pièces maritimes qui avaient reçu l’ordre de le rejoindre, qu’il a quitté le cadre d’action de la 5ème flotte.

Et aujourd’hui, il n’y a rien de spécial dans le mouvement de déplacements des pièces maritimes américaines.

L’USS Reagan qui s’est approché du Golfe mais est resté dans le cadre de commandement de la 7ème flotte, qui est surtout chargée des opérations au sud d’Asie.

Quant au groupe d’attaques qui accompagne le navire d’assaut amphibie USS Wasp, il s’est rendu en direction du littoral australien pour participer à des exercices maritimes prévus précédemment.

Et le troisième groupe, lié au navire d’assaut amphibie USS Kearsarge , il a quitté la Méditerranée en direction de l’Atlantique après avoir franchi le détroit de Gibraltar.

Selon le site en ligne de la télévision libanaise Al-Mayadeen Tv, le déploiement des porte-avions américains dans la région suit un parcours dicté par un calendrier routinier qui précède la crise en cours entre l’Iran et les Etats-Unis.

En plus du mouvement de leurs pièces maritimes, les USA entreprennent d’autres démarches pour donner l‘impression qu’ils sont sur le pied de guerre.

Entre autre, celui de l’envoi de nouveaux effectifs dans la région. Pour le moment, le Moyen-Orient compte le plus grands nombre de militaires américains déployés dans le monde, en dehors du sol américain. Avec 28.000 soldats. En seconde position viennent le Pacifique et l’océan indien avec 24.000.

Quoique ces chiffres sont le signe que les Etats-Unis sont en état d’alerte en cas d’urgence, mais ils ne suffisent pas qu’une offensive contre l’Iran est entreprise.