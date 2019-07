Les avions d’Israël, des États-Unis et du Royaume-Uni s’entraînent actuellement à interagir en conditions de guerre. Le Pentagone a envoyé 12 F-22 sur sa base d’al-Oudeid au Qatar. Israël a accusé les militaires russes d’utiliser des moyens de guerre électronique empêchant la navigation aérienne dans la région. Damas se dit « totalement prêt » à utiliser le système antiaérien S-300 fourni par la Russie fin 2018. Moscou dit vouloir livrer des S-400 à Téhéran. Une chose est sûre : l’Iran n’a pas attendu 2019 pour préparer une confrontation militaire avec les USA. Quelle est l’arme iranienne la plus puissante pour mettre au pas l’Amérique ? The National Interest répond :

Alors que les inquiétudes ont un peu baissé quant à l’éventualité d’une guerre entre l’Iran et les États-Unis, les discussions à ce sujet restent ouvertes. La « guerre » reste une option.

Après la destruction du drone d’espionnage des États-Unis par les gardiens de la Révolution islamique (CGRI), de nombreux médias étrangers ont analysé les différentes dimensions de l’incident.

Selon l’article du National Interest, au cours de ces années, le CGRI a fortement accru son pouvoir. D’après l’auteur de l’article, contrairement aux armées des pays de la région, la force des gardiens de la Révolution islamique ne repose pas sur des armes développées ; outre l’Iran, « les gardiens de la Révolution, ont étendu leur zone d’influence dans d’autres pays de la région où les États-Unis ont un intérêt ».

L’auteur souligne par ailleurs que la force de frappe du CGRI a fortement augmenté, ce qui pourrait être aux dépens des États-Unis. Le point le plus important sur lequel insiste The National Interest est la Force al-Qods des gardiens de la Révolution : « Ce qui pourrait être plus dangereux pour les États-Unis est la capacité de la Force Al-Qods des gardiens de la Révolution, car elle a étendu les capacités balistiques et de renseignement de l’Iran à travers le Moyen-Orient et mis fortement en péril les intérêts des États-Unis. »

À la fin de son analyse, The National Interest a conclu ainsi : « Bien que l’Iran figure parmi les 20 pays dotés des forces armées les plus puissantes au monde, il ne faut pas oublier que seules les armes et les capacités militaires de l’Iran ne sont pas dangereuses pour les États-Unis et leurs alliés, mais la principale menace pour Washington, sont les gardiens de la Révolution et leurs capacités de mener des guerres asymétriques dans les pays du Moyen-Orient où les États-Unis ont de nombreux intérêts. »

Les États-Unis ont inscrit le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) sur leur liste noire. En riposte, le Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran a décrété que l’État américain était un « parrain du terrorisme » et a fait du CENTCOM une « cible terroriste à abattre ».

Source: PressTV