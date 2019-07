Un opposant saoudien vivant en Grande Bretagne a dévoilé les détails d’un plan exfiltré depuis le bureau du prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane destiné à effectuer une campagne d’arrestations d’étudiants boursiers saoudiens à l’étranger, connus pour leur opposition ou leurs critiques au régime saoudien.

Cet opposant n’est autre que Mohamad al-Massaari, connu pour ses tendances islamiques modérées et qui sait très bien de quoi il parle. Sur son compte Twitter, il a révélé que la jeune actrice saoudienne Asil Omrane est elle-aussi visée par MBS. Ainsi que huit étudiants saoudiens vivant au Canada.

« Vivant dans leur majeure partie au Canada, 8 étudiants ont présenté ensemble ces derniers jours une demande d’asile politique », a-t-il précisé.

MBS aurait sommé Saoud al-Qahtani, son conseiller pour la communication impliqué dans l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, de lui fournir « la liste des noms de tous les étudiants boursiers saoudiens au Canada ou aux USA ».

« Mon conseil à tout boursier saoudien dans n’importe que Etat du monde, qui n’a pas tari d’éloges, glorifié et chanté pour MBS durant la crise avec le Canada de se considérer d’ores et déjà sur la liste noire de Qahtani. Compte tenu de ceci, sache que MBS ne plaisante pas et Qahtani n’en fait pas à sa tête. Et toi mon frère l’étudiant Dieu t’a donné un cerveau pour réfléchir », a tweeté Massaari.

Selon lui, pour mieux connaitre les tendances politiques de ces boursiers saoudiens, le régime saoudien a infiltré parmi eux des officiers des renseignements comme boursiers aussi.

« Il se pourrait qu’ils jouent la comédie en prétendant être des opposants, voire les opposants les plus féroces, à l’instar de Abdel Rahmane al-Matiri qui était un boursier aux Etats-Unis et qui est un officier des renseignements. A savoir que ces derniers lui ont demandé de ne pas revenir au pays, de ne pas réfléchir d’y retourner et de s’arranger pour rester aux USA pour une dizaine d’années de travail pour les renseignements », a aussi dévoilé M. Massaari.

MBS a piqué une crise de colère lorsqu’il a appris que son plan a été dévoilé, souligne aussi l’opposant saoudien.

