Selon les dernières révélations d’un site d’information, l’Arabie saoudite aurait acheté des équipements militaires obsolètes d’une valeur de quelques milliards de dollars aux États-Unis. Ce matériel militaire ne serait même pas utilisé par les troupes militaires US pour «des raisons de sécurité ».

Selon The Daily Beast, la marine saoudienne a prévu depuis 2008 d’investir jusqu’à 20 milliards de dollars dans le projet de développement de ses forces navales. Elle dispose à l’heure actuelle de 3 navires de garde, 4 frégates de 1.000 tonnes de type Amazon (Badr) et 9 bateaux de patrouille, tous fabriqués en 1980.

« La question de la vente des 4 frégates légers « Freedom », évoquée la première fois sous la présidence de Barack Obama, a été finalisée dans le cadre d’un accord entre Trump et Ben Salmane. Fabriquées par l’entreprise américaine Lockheed Martin, les flottes seraient livrées entre 2019 et 2021 à l’Arabie saoudite », selon la même source.

La faiblesse de l’industrie militaire américaine annonce le début du compte à rebours pour le déclin de Washington en tant que superpuissance militaire, politique et économique au profit de ses rivaux chinois et russe.

Selon The Daily Beast, « il est extravagant que l’Arabie saoudite tient absolument à acheter les frégates Freedom dont l’armée US n’utilise même pas dans ses différentes opérations à cause des dangers qu’elles peuvent causer, de leurs frais élevés et de leur manque de précision ».

« Étant donné les points faibles de ces frégates, les Saoudiens devraient espérer pouvoir les utiliser sans le moindre incident lors de leurs prochaines missions navales », a écrit le reporter de Daily Beast.

La plus part des missions navales saoudiennes sont menées en mer Rouge contre la population civile yéménite.

Source: Press TV