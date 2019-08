L’ambassadeur de France à Téhéran, Philippe Tipo, a affirmé que « son pays ne suit pas les politiques et décisions américaines contre l’Iran , au contraire il soutient le dialogue et la coopération avec Téhéran » a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Lors d’une réunion avec le ministre iranien du Travail, de la Coopération et des Affaires sociales, Mohammad Shariatmadari, à Téhéran mardi, l’ambassadeur de France a déclaré que « le gouvernement français ne mene pas une politique de pression extrême, ni ne la soutient, mais soutient le maintien du dialogue et de la coopération, notamment avec l’Iran ».

Et de souligner : »Nous avons dit depuis le début que « ce genre de politique sont erronés et néfastes et ont des conséquences très destructrices. Nous cherchons donc à poursuivre une série de mécanismes et de processus de dialogue entre l’Iran et les pays européens ».

