Le commandant de la marine de l’armée iranienne a mis en garde les ennemis contre leur présence dans le golfe Persique.

L’ère des démonstrations de force et des spectacles hypocrites dans le golfe Persique est révolue et les ennemis doivent quitter rapidement cette région, a averti l’amiral Hossein Khanzadi, commandant de la Marine de l’armée iranienne

« Maintenant, les nations libres de la région sont plus conscientes que jamais de leurs intérêts. Les ennemis de la région, les États-Unis, le Royaume-Uni, le régime sioniste et leurs alliés, doivent savoir qu’un front de résistance maritime islamique est en train de naître et de se consolider et que le pillage des sources de la région touche à sa fin. Les voleurs doivent donc quitter la zone dès que possible, sinon ils vont être expulsés de manière humiliante », a averti l’amiral Hossein Khanzadi, le jeudi 15 août 2019, à l’occasion de la cérémonie de clôture du tournoi international de plongée profonde à Kish.

« Aujourd’hui, les peuples libres de la région sont plus conscients de leurs intérêts que jamais. Ils ont donc opté pour la solidarité et l’unanimité en vue d’une jouissance collective des intérêts maritimes, et ce grâce à leur solidarité », a-t-il assuré.

« La paix et la sécurité en mer exigent de l’amitié, de la coopération, de la solidarité et une compréhension partagée de l’environnement maritime, ce que certaines puissances arrogantes ne comprennent pas. Elles exploitent malheureusement la mer pour intimider et imposer des arrangements de sécurité illégaux », a-t-il ajouté en faisant référence à la nécessité de maintenir la paix et la sécurité dans la région.

L’amiral Amiral Khanzadi, soulignant qu’être présent en mer et y jouer un rôle nécessitent des connaissances, un engagement et une puissance militaire, et qu’il faut aller plus loin, a déclaré aux plongeurs de la marine : « La mer est une arène difficile et risquée au plus haut niveau de complexité et son exploitation nécessite votre talent et votre courage. »

« La sécurité n’est pas le fruit du hasard. Elle est assurée grâce à vos sacrifices en mer et à votre confrontation avec les ennemis et leurs jeux politiques. Le maintien de la sécurité nationale et collective dans la région et dans le monde a permis le développement national sous la pression des sanctions et renforcé la sécurité des eaux nationales et régionales », a-t-il ajouté.

« Alors que nos ennemis poursuivent désespérément leur hostilité, nous avons assisté à un beau spectacle sur l’île de Kish, une région plus sûre et stable que jamais en dépit des hostilités des puissances hégémoniques dans le golfe Persique. Des équipes de plongeurs militaires venues des quatre continents ont participé à ce tournoi. »

« En tant qu’ambassadeurs de la paix et de la sécurité de leurs pays, les équipes participant à cette compétition ont rivalisé au plus haut niveau tout en maintenant des relations amicales. Ils ont montré que la sécurité collective ne sera assurée que par des efforts collectifs. À cet effet, il faut élever le niveau des compétences et partager les connaissances. »

Le commandant de la marine a déclaré que la mer offrait une occasion de coopérer avec les pays amis et de bénéficier de toutes les bénédictions qu’elle recèle. « Les compétitions internationales de plongée militaire en eaux profondes requièrent coopération, interaction et amitié entre les pays participants », a-t-il ajouté.

Cette compétition internationale s’est tenue avec la participation d’équipes venues de tous les continents du monde. L’équipe russe est montée sur la première marche du podium avec 7 416,04 points, suivie de la Chine et de la RII avec respectivement 4 922,19 et 4 754,88 points.

Source: PressTV