« Le port de Tchabahar joue un rôle important dans la connexion des ports de la mer Caspienne à l’océan Indien et la Russie utilisera le port de Tchabahar pour le transport de ses marchandises », a déclaré jeudi Sergueï Milouchkine, directeur général de la « Zone économique spéciale LOTUS » de la région d’Astarakhan, lors d’une visite aux installations et infrastructures du port de Tchabahar.

« L’investissement dans le domaine de la création et de la construction d’un terminal spécifique, dont un terminal à conteneurs de marchandises et conteneurs de liquides en vrac, au port de Shahid Beheshti, figure à l’agenda du gouvernement russe », a-t-il indiqué.

Tchabahar dispose de bonnes infrastructures pour le transit de marchandises et peut jouer un rôle important dans le développement des relations avec différents pays voisins de l’Iran.

Le directeur général des ports et des affaires maritimes du Sistan-et-Baluchistan, Behrouz Aqaï, a également brossé un tableau clair des capacités, des infrastructures et des réductions et incitations pour les propriétaires de marchandises et les investisseurs dans le port, avant de souligner : « Il n’y a aucune restriction à l’investissement et au transfert de marchandises pour les propriétaires et les investisseurs russes par le port de Tchabahar. »

Il a précisé que « le port de Tchabahar peut relier les pays d’Asie centrale à l’océan Indien, grâce à sa position stratégique qui le lie aux eaux libres ».

Selon l’agence de presse iranienne IRNA, lors de cette visite, Sergueï Milouchkine était accompagné de Tahir Aliyev, PDG de la société internationale Murphy, une compagnie importante active dans le domaine du transfert de marchandises par la mer Caspienne.

Source: PressTV