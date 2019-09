En visite en Chine, le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a qualifié d’important, le développement des relations entre l’Iran et la Chine.

« Téhéran attache beaucoup d’importance à ses relations dans tous les domaines avec la République populaire de Chine. Nous entretenons des relations militaires de longue date et nous espérons que cette visite pourra constituer un tournant dans le développement et le renforcement de nos relations », a affirmé le général Baqeri.

« Les deux pays ont non seulement maintenu leurs relations de longue date au cours des quatre dernières décennies, mais encore ils les ont développé de sorte que nous assistons maintenant à des relations profondes entre Téhéran et Pékin », a-t-il souligné.

Le chef d’état-major des forces armées de la République islamique d’Iran a remercié son homologue chinois de l’avoir invité à se rendre à Pékin et invité, pour sa part, son homologue, le général Lee Shu Cheng à se rendre en Iran.

De son côté, le général Lee Shu Cheng, a qualifié le général Baqeri de « personne influente » en République islamique d’Iran lors de cette visite. « Votre visite en Chine renforce la stratégie entre les deux pays et elle renforcera les coopérations bilatérales », a affirmé le général chinois.

A la tête d’une haute délégation, le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées de la République islamique d’Iran, est arrivé à Pékin le mercredi 11 septembre dans la matinée.

Rencontrer de hauts responsables de l’armée chinoise, examiner les évolutions régionales, développer les relations en matière de défense et renforcer les coopérations sont les principaux objectifs de cette visite du général Baqeri en Chine.

La création d’une commission militaire conjointe irano-chinoise, la visite de centres scientifiques et industriels et un discours devant les élites scientifiques et militaires à l’Université de la défense nationale de la Chine font partie du programme de cette visite de trois jours du général Baqeri.

Source: PressTV