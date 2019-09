Le Jihad islamique de la Palestine a condamné dans les termes les plus vifs les propos tenus par Netanyahu sur l’annexion par Israël de la Cisjordanie, s’il est réélu. « Il s’agit d’une nouvelle déclaration de guerre contre les Palestiniens et leurs droits. Cette métastase qu’on appelle la colonisation ne fera que répandre le terrorisme israélien et provoquer de nouveaux exodes massifs de palestiniens. La Palestine ne permettra pas ce crime et se battra contre les politiques d’occupation ».

Dans le même sens, le Hamas a dénoncé le discours du PM sioniste par la voix de son porte-parole Fawzi Barhoum qui a déclaré mardi à la presse que les propos de Netanyahu « démasquent la politique hostile d’Israël contre la nation palestinienne, sa terre et son destin ».

« Les remarques de Netanyahu concernant l’incorporation de colonies de peuplement en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain ne changeront rien et n’arrêteront jamais la résistance en extension des Palestiniens devant les occupants et leurs projets », a-t-il dit.

ET d’ajouter: « La question essentielle concerne des mesures concrètes et responsables de la part de tous les groupes palestiniens et la stratégie nationale doit être axée sur la possibilité de poursuivre différents types de lutte et de résistance. L’Autorité palestinienne doit également mettre fin à la coopération en matière de sécurité avec Tel-Aviv et continuer à poursuivre les membres de la résistance ».

Quelques heures après avoir tenus ces propos annexionnistes, Netanyahu a reçu, en plein meeting électoral, un premier avertissement en forme d’une roquette tirée contre Ashdod. Idem pour son rival, Gaby Ashkenazi qui a lui aussi eu le droit à une autre roquette visant la ville où il prononçait son contre-discours. Tous deux parlaient effectivement de la Cisjordanie, de Gaza et de leurs projets visant à les annexer ou occuper. Le double tir de roquettes avait été minutieusement planifié de façon à couper court aux discours des deux candidats qui ont été ridiculement évacués par leurs gardes du corps.

Les sources sécuritaires israéliennes révèlent là une nouvelle défaite sécuritaire et pas des moindres : « Les Palestiniens avaient planifié avec précision ce coup sachant où et quand les deux meetings allaient se dérouler. Leur objectif consistait moins à liquider les Israéliens qu’à discréditer totalement les candidats et à faire passer ce message aux électeurs : on vous ment. Ni votre armée ni votre sécurité n’est en mesure de stopper notre lutte armée contre Israël et son extension ».

Et un autre fait « grave » que relèvent ces mêmes sources : « Dans le passé, les roquettes palestiniennes visaient en général d’abord les cibles proches, puis se propageaient vers les villes les plus éloignées de la bande de Gaza. Cette fois, Ashdod et Ashkelon ont été prises pour cibles directement avant le préambule habituel. La vraie guerre a commencé ».

Source: PressTV