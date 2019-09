Les menaces américaines n’ont pu intimider les organisateurs de la Conférence iranienne annuelle Nouvel Horizon de se tenir cette année encore. Pour la 8ème fois. Et pour cause, elle a choisi la capitale libanaise pour sa tenue.

Pourtant l’administration américaine ne s’est pas ménagée de recourir au menaces de sanctions. Elle a classé sur sa liste des terroristes globalistes (Special designated Global terroriste-SDGT) le célèbre réalisateur iranien Nader Taleb Zadeh, qui est le président de cette conférence qui se tenait habituellement dans la ville sainte iranienne de Machhad.

Ce sont surtout des personnalités américaines conviées à la rencontre qui ont été les plus menacées. Dix selon les organisateurs. Dont Michael Maalof, cet ancien fonctionnaire du Pentagone, Scott Rikard un ex-responsable au Département d’Etat pour la Sécurité nationale, Michael Springman, l’ex-responsable du département d’Etat pour les Affaires étrangères, Vernilia Randel, qui est un renommé professeur de Droit afro-américain, Sander Hiks qui est un activiste et un ancien candidat au Congrès, et autres…

Ils ont été directement contactés par le bureau d’enquête fédéral américain qui les a menacés de prison au cas où ils acquiesçaient l’invitation.

« La politique des sanctions est désormais la dernière arme entre les mains des Etats-Unis après l’échec de leurs campagnes militaires. Washington croit qu’à travers ses sanctions, elle pousse l’Iran vers le bord du gouffre mais le chemin est encore long. Nous ne croyons pas les mises-en garde américaines», a assuré le président de cette conférence, le célèbre réalisateur iranien Nader Taleb Zadeh pour la télévision al-Mayadeen Tv.

Taleb Zadeh: le Liban, pays avant-garde de la Résistance

La rencontre qui avait pour titre cette année « A la recherche de la vérité et de la paix : défis et occasions » s’est tenue dans un restaurant situé au cœur de la banlieue sud de Beyrouth. Le bastion de la résistance contre Israël.

« Le Liban est le pays de la Résistance. Nous pensons que c’est un Etat avant-gardiste dans la résistance. Il est sorti victorieux en l’an 2000, en 2006 et depuis quelques jours. Il a su imposer de nouvelles équations non traditionnelles avec l’ennemi », a précisé pour sa part M. Taleb zadeh le site d’information libanais al-Nashrah.

Et de poursuivre : « nous gagnons partout dans le monde. Beaucoup sont surpris des opérations courageuses effectuées par le Hezbollah sans que l’ennemi n’ose riposter ».

Bravant ces menaces, la conférence a toutefois contacté quelques unes de ces personnalités américaines par vidéo conférence. En direct depuis les Etats-Unis, ils ont répondu aux questions de M. Nader.

Hicks: des liens entre le 11/9, Israël et l’Arabie

Comme c’est le cas de Sander Hicks. Il a précisé entre autre:

« Cela aurait été un honneur pour moi que de représenter les Etats-Unis. Mon pays devrait présenter des excuses à la république iranienne. Je représente le changement dans les relations entre l’Iran et les USA. Je suis contre la violence et cette invitation est en harmonie avec l’Israël et la fraternité internationale… nous avons été victimes de pressions atroces et on nous a menacées de nous emprisonner 5 années… en dépit de ses défauts et problèmes, le président Trump a toutefois résisté aux provocations pour qu’il attaque l’Iran. Nous avons élu Trump parce que nous n’aimons pas la corruption des Clinton… je représente la vérité et l’édification de la paix. Depuis quelques jours nous nous sommes réunis avec la commission d’enquête du 11/9 et la vérité commence à éclater sur les liens d’Israël et de l’Arabie saoudite et de certaines parties aux Etats-Unis dans cet évènement »…

De nombreux invités européens, russes, iraniens, latino-américains, yéménites, irakiens, saoudiens étaient présents à la rencontre qui s’est tenue entre les 23 et 26 septembre.

Parmi eux et comme invité d’honneur se trouvait le penseur russe Alexander Dugin.

Dugin : le destin du monde se décide au MO

Dans son intervention il a dit :

« Le destin du monde entier se décidera une fois encore au Moyen-Orient. Parce que c’est le pont où se joignent tous les courants, c’est le centre spirituel du monde…. Cette conférence acquiert une grande importance du fait que tout ce qui se passe est lié d’un façon ou d’une autre à des lieux sacrés , à l’instar de Najaf, Qom, Téhéran, Machhad , Beyrouth et Bagdad . C’est une guerre sacrée dans laquelle nous sommes accusés d’être des terroristes… nous luttons pour la dignité, la diversité, et l’admission des idées des autres et de leurs croyances….

Il y a des gens de toutes les religions qui sont venues ici pour parler en toute liberté… les Américains néo libéraux sont racistes. Ils disent que tous ceux qui sont d’accord avec nous sont des gens bien et ceux qui ne sont pas d’accord avec eux sont des terroristes dangereux… les néo libéraux exercent une véritable dictature unilatérale… il faut poursuivre la lutte pour la liberté et pour que nous puissions exprimer nos points de vue. En échange nous respectons les autres même s’ils ne sont pas d’accord avec nos convictions… Lorsque l’occident accuse les autres qu’ils ne sont pas libéraux c’est qu’il veut les éliminer…

Les sociétés musulmanes ont le droit de vivre comme bon leur semble leur vie et selon leurs valeurs… nous sommes libres de choisir le système politique que nous voulons…

Dugin: l’hégémonie mondiale agonise

Nous vivons dans une phase de décadence, de repli de l’hégémonie mondiale et son agonie. Il faut créer une alternative. Nous ne sommes plus des communistes. Nous sommes venus en Syrie pour sauver le pouvoir et pour offrir une nouvelle opportunité au peuple afin qu’il vive en sécurité. Pour empêcher aussi qu’on lui impose des valeurs sur lui depuis l’extérieur. Nous devons être amis avec l’occident dans les affaires qui ne contrecarrent pas nos convictions. Ils ont créé des guerres sanguinaires. Nous leur disons laissez les peuples choisir ce qu’ils veulent. L’Occident détruit et veut changer sans proposer d’alternatives… nous passons vers un monde multipolaire et nous devons chercher comment éviter les guerres communautaires parmi les Musulmans. Comment pouvons-nous créer une unité réelle entre sunnites et chiites. Nous n’avons pas de réponses prêtes… nous devons en parler en toute liberté et nous appelons les dirigeants et les intellectuels partout dans le monde islamique, en Europe, en Chine et en Russie de s’assoir ensemble et de discuter. C’est ce qu’il faut faire».

Hall: le lobby israélien dans les universités canadiennes

Le professeur universitaire canadien Anthony Hall a pour sa part parlé des pressions exercées par le lobby pro israélien dans les universités canadiennes où des professeurs qui défendent la cause palestinienne sont harcelés et expulsés. Ce que constitue selon une situation inédite et « une entrave à la liberté individuelle ».

Selon lui, les évènements du 11/9 avaient pour but de donner le prétexte aux USA pour agresser les pays musulmans.

« Les Etats-Unis avaient besoin d’un ennemi après la fin de la guerre froide pour vendre leurs armes. Ils ont alors disséminé des mensonges et fabriqué des histoires imaginaires a l’instar de l’histoire d’Oussama ben Laden, les Talibans et autres… »

Al-Imad: le peuple yéménite combattra jusqu’à la fin

Parmi les intervenants aussi figure le théologien yéménite Hassan Al-Imad. Il a dit :

« nos peuples ne parviendront vers un nouvel horizon pour la liberté et l’indépendance que lorsqu’ils sauront quels sont les barrages qui l’empêchent de sortir de la situation chaotique vers l’organisation… ce qui se passe sur la scène yéménite dévoile nettement la partie qui empêche que justice soit faite, à leur tête les Etats-Unis , Israël, l’Arabie saoudite et les Emirats… le peuple yéménite n’oubliera jamais ceux qui l’ont soutenu et s’est mis de son coté , à commencer par l’imam Ali Khamenei en passant par sayed Hassan Nasrallah et quiconque ayant œuvré pour informer le monde de l’injustice infligée au peuple yéménite au monde… l’Arabie saoudite, après les frappes qui ont touché ses installations pétrolières commence par bien assimiler que son offensive contre le peuple yéménite opprimé va lui couter très cher. Les Emirats vont comprendre cette vérité lorsque les missiles frapperont leurs ports et aéroports… le peuple yéménite a la capacité de combattre jusqu’à la sortie de l’imam al-Mahdi jusqu’au dernier jour de l’offensive. »

Chafik: les USA et Israël en décadence

L’intellectuel palestinien Mounir Chafik a, lui aussi eu son intervention durant la rencontre. Il cite entre autre.

« L’ennemi sioniste ne peut plus combattre au Liban et en Palestine comme dans le passé. La résistance au Liban et à Gaza a pu imposer de nouvelles réalités qui confirment la puissance de la résistance et ses capacités militaires et combatives… dans le passé, la société de l’ennemi était une société de guerre aujourd’hui, elle a perdu cette qualité distinctive et elle est entrée dans une phase de détérioration. Elle n’est plus cette force montante qui peut imposer un projet sur le terrain… la société de l’ennemi est aujourd’hui minée par les faiblesses…

Les Etats-Unis de Trump aussi sont en état de décadence… Les Etats-Unis ne combattent plus comme avant…

A travers l’embargo sur la République islamique d’Iran, Washington voudrait que Téhéran se plie à ses desideratas et ceci n’aura jamais lieu…. Il faut lancer une campagne contre le président américain Donald Trump parce qu’il ment quand il dit qu’il ne veut pas de guerre contre l’Iran … parce que son embargo est la véritable guerre… au cas où Trump commet une idiotie, ce sera alors l’occasion d’entamer une nouvelle étape dans notre région qui pourrait permettre à l’axe de la résistance d’avancer et de réaliser ses objectifs ».

Parmi les autres invités figure aussi le célèbre journaliste brésilien Pepe Escobar, l’économiste française Valérie Bugault, l’éditeur allemand Manuel Ochsenreiter, l’analyste géopolitique russe Leonid Savin, le journaliste et ancien député iranien Mehdi Nassiri, l’assistant du vice-ministre de la culture iranien pour les relations internationales Reza Montazami, l’écrivaine et journaliste italienne Princess Vittoria. Et du Liban étaient présents l’analyste stratégique et politique libanais Anis al-Naccache, le député du Hezbollah Ibrahim Moussaoui, le professeur universitaire Najah Wakim, le rédacteur et chef et analyste Nasser Qandil…