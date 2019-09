Le chef de la division de recherche du renseignement militaire israélien a déclaré que l’Iran est un «ennemi compliqué à cerner» et que les chances d’une escalade des tensions entre Israël et l’Iran augmentaient.

« Le renseignement militaire israélien pense que l’Iran pourrait lancer des missiles sur Israël comme ceux envoyés sur les installations pétrolières de la compagnie saoudienne Aramco la semaine dernière », indique le chef de la division de recherche du renseignement militaire, le général de brigade Dror Shalom, cité ce jeudi 26 septembre par le journal Israël Hayom à l’issu d’une interview spéciale avec Rosh Hashana.

« Cela pourrait impliquer un missile sol-sol, un missile de croisière ou un drone longue portée. L’Iran possède des drones pouvant parcourir entre 1 000 et 1 200 kilomètres qui sont utilisés dans le golfe Persique » a-t-il indiqué.

Se disant préoccupé par les démarches de Téhéran visant à réduire voire suspendre ses engagements dans le cadre de l’accord sur le nucléaire iranien (PGAC), Shalom a affirmé que les services de renseignement militaires pourraient être contraints de consacrer à cette question certaines de ses ressources.

« L’Iran est un ennemi très compliqué et ça me dérange. Nous sommes entrés dans une zone grise dans laquelle ils avancent, ce qui veut dire que nous devons être beaucoup plus vigilants », a-t-il lancé avant de mettre en garde contre une sévère escalade des tensions entre Israël et l’Iran.

« Nous vivons dans une réalité beaucoup plus complexe, qui ne fait que s’aggraver. Nous commençons à nous rapprocher du niveau de la guerre », prévient-il.

Faisant allusion à la situation en Syrie, au Liban et à Gaza, Shalom a également reconnu que la même volatilité existait sur les autres fronts d’Israël, bien que l’Iran reste la plus grande menace.

« Nous sommes dans une phase dangereuse avec l’Iran, et nous devons tenir le volant très fort, a-t-il déclaré. Cependant, Israël a une marge de manœuvre bien qu’elle soit maniée avec beaucoup de prudence. »

Shalom a conclu en évoquant la capacité balistique du Hezbollah, qualifiant les missiles de la Résistance libanaise de « menaces stratégiques sérieuses ».

Sous prétexte de contrer l’Iran, le régime israélien a, à plusieurs reprises, lancé des frappes aériennes et balistiques sur différentes régions en Syrie. Washington reconnaît les attaques qui se sont vraisemblablement étendues jusqu’à certaines zones en Irak, comme le droit légitime d’Israël pour « se défendre ».

