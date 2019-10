Le porte-parole des forces armées yéménites a assuré détenir des documents et des preuves sur l’implication d’Al-Qaïda et de Daech dans les rangs de la coalition saoudienne dans sa guerre contre le Yémen.

Le général Yahia Sarie a tenu ses propos lors d’une conférence de presse ce mardi 1 octobre, durant laquelle il a révélé de nouveaux détails sur la bataille ‘Victoire de Dieu’ lancée de concert par les comités populaires d’Ansarullah et des unités de l’armée yéménite contre la province saoudienne de Najrane, au sud du royaume, limitrophe avec la province yéménite de Sanaa.

Baptisée « Opération du martyr Abou al-Hassaneine », elle avait eu lieu le 3 septembre et visé trois camps militaires saoudiens. La première ayant été lancée le 25 août.

« Elle s’est illustrée dans ses objectifs par la réalisation d’une avancée et la libération d’importante régions dans l’axe de Najrane et plus précisément dans les régions de Kataf », a-t-il précisé, selon le site en ligne de la télévision yéménite al-Massirah, proche de l’organiation houthie Ansarullah.

Selon lui, elle avait été précédée par des missions de surveillance et de renseignements qui ont contribué à son succès.

Il a aussi signalé que plusieurs unités des forces armées des Comités populaires d’Ansarullah, de concert avec des unités de l’armée y ont participé, dont la force balistique et l’armée de l’air des drones et de Défense aérienne.

« La force balistique a exécuté 6 opérations. La plus importante a été celle de viser l’aéroport de Najrane au moyen de missiles balistiques », a-t-il précisé.

Et de poursuivre : « la Défense aérienne a quant à elle exécuté 40 opérations pour faire face aux hélicoptères Apaches et les obliger à battre en retraite ». Sur les 16 autres opérations aériennes, deux avaient été réalisées conjointement avec l’artillerie et deux avec la force balistique.

L’opération qui a été dirigée de concert entre le ministère de la Défense et l’état-major a permis d’après lui à sécuriser quelques 150 km2.

Et de préciser : « nos forces ont réussi à libérer les deux régions de al-Farea et al-Soh jusqu’aux hauteurs qui surplombent la ville de Najrane ».

Selon lui, l’aviation de la coalition saoudienne a quant à elle effectué 600 raids durant cette phase.

Les efforts des ennemis depuis les airs pour sauver leurs forces se sont soldés par un échec, a-t-il assuré.

Ses forces terrestres ont perdu « 350 véhicules et blindés », a-t-il poursuivi, parmi lesquels 150 ont été pris en butin.

« Ce dont nous avons pris en butin durant cette bataille nous permettra de combattre plusieurs mois », a-t-il aussi fait part.

Le général Sarie a surtout révélé avoir mis la main sur de documents et des preuves qui montrent l’implication d’Al-Qaïda et de Daech dans les rangs de cette coalition. Sans préciser lesquels.

Concernant de l’armement de la coalition, un journal canadien a affirmé que « les forces saoudiennes combattent avec un arsenal dont elles n’ont pas encore payé le prix pour le Canada ».

« L’Arabie saoudite doit encore la somme d’un milliard de dollars au Canada pour les véhicules qui ont été confisqués par les yéménites », a indiqué Otawa citizen, a traduit le site en ligne de la télévision libanaise al-Mayadeen Tv.

Estimant que « les véhicules blindés légers constituent le joyau » de la flotte des blindés des forces armées canadiennes, il s’est étonné qu’ils soient tombés si facilement entre les mains de l’armée yéménite et des comités populaires.

Source: Divers