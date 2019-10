Le quotidien américain The Washington Post a récemment rapporté qu’en pleine tension entre l’administration Trump et l’Iran, les États-Unis avaient décidé de transférer en Caroline du Sud leur centre de commandement des opérations aériennes situé sur le sol qatari.

C’est la première fois depuis 13 ans que les États-Unis ont retiré un de leurs centres de commandement du Moyen-Orient. Samedi 28 septembre, le Centre de commandement de l’US Air Force à al-Oudeid, au Qatar, a été évacué et toutes les activités qui y étaient exercées seront désormais menées dans une base aérienne en Caroline du Sud.

À ce propos, le général retraité Hicham Jaber, expert libanais des affaires militaires et stratégiques, a déclaré, dans un entretien exclusif à l’agence de presse iranienne Tansim que le centre de commandement et ses organes seraient transférés aux États-Unis, car il était connecté au Pentagone et à l’état-major de l’armée américaine. « Les États-Unis continueront leurs agissements dans la base aérienne d’al-Oudeid, car cette base reste la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient après la 5e Flotte américaine à Bahreïn », fait-il néanmoins remarquer.

Hicham Jaber a rappelé le déplacement, il y a deux mois, de l’émir du Qatar aux États-Unis où Donald Trump avait fait part du développement de la base d’al-Oudeid par un budget supplémentaire d’un milliard de dollars qui serait assumé par le Qatar.

« La base d’al-Oudeid restera là alors que le centre de commandement pourrait être transféré aux États-Unis pour qu’il puisse avoir un contact direct avec l’état-major et le Pentagone. Or, les bureaux et les représentations de ce centre de commandement resteront en service dans la région ».

Hicham Jaber a déclaré que les États-Unis avaient des dizaines de bases militaires dans la région qui seraient certes en danger en cas de déclenchement d’une guerre dans la région du golfe Persique. « Si l’Iran et les États-Unis entrent en conflit, l’Iran ne restera pas les bras croisés, car les bases américaines se transformeraient en des cibles stratégiques pour les missiles iraniens. Les États-Unis savent bel et bien que l’Iran est résolu à riposter à toute agression militaire. C’est ce que Téhéran a annoncé explicitement ».

Le général retraité libanais a souligné que les Américains ne cherchaient pas la guerre avec l’Iran, car ils étaient conscients de ce que cela allait entraîner.

« La décision des États-Unis de relocaliser leur centre de commandement à al-Oudeid ne renforcera pas les chances d’un conflit. En effet, la guerre, si elle se déclenche dans la région, elle ne se limitera pas à la base d’al-Oudeid et elle touchera tous les intérêts américains au Moyen-Orient. Une telle guerre mettra également en danger la sécurité d’Israël à laquelle tient beaucoup Washington », a-t-il conclu.

Source: PressTV