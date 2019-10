Les informations publiées sur le système de défense antiaérienne Oghab et les explications des responsables militaires iraniens montrent bien que l’Iran envisage de développer un système de défense antiaérienne similaire au Pansir russe.

L’un des systèmes de défense à basse altitude déployés ces dernières années pendant la guerre de Syrie, dont les performances ont été appréciées est le Pantsir S-1 russe, qui utilise à la fois des systèmes de missiles et d’artillerie. En déployant ce système autour de ses bases en Lattaquié en Syrie, la Russie a été en mesure de détruire des drones kamikazes.

Le général Ibrahim Nejad, l’ancien directeur du département de recherche du QG de défense aérienne Khatam al-Anbia a déclaré en septembre 2018 lors d’un entretien avec Tasnim News que le pays avait déjà commencé les recherches sur le développement du Pantsir à l’iranienne.

Le chef adjoint de la défense aérienne de l’armée iranienne, le général Elhami s’est récemment exprimé sur les capacités du système de défense antiaérienne Oghab : le système de défense antiaérienne Oghab utilisant à la fois les missiles et l’artillerie, est capable de détecter les missiles de croisière et toute autre menace aérienne à basse altitude.

Le système Pantsir a été mis en service pour la première fois en 2003 et, en 2008, après des améliorations, le Pantsir S-1 a été conçu afin d’améliorer les capacités de l’armée russe. Certains pays de la région en ont également acheté. Il est capable de contrer un large éventail d’aéronefs, de drones, de missiles de croisière et de roquettes.

Le système est capable de défendre les sites militaires et civils ainsi que d’autres systèmes balistiques à longue portée comme les S-300 et S-400 contre les frappes aériennes et maritimes.

Le Pantsir S-1 peut également atteindre une cible à une distance de 20 km et des cibles volantes à une altitude de 15 000 mètres.

Avec la finalisation de la conception et de la fabrication en masse du système de défense antiaérienne Pantsir à l’iranienne, l’armée de l’air de la République islamique d’Iran disposera d’un système de défense fiable à basse altitude qui renforce considérablement le cycle de défense multicouche du pays, en particulier dans le cas de la défense à basse altitude.

Source: PressTV