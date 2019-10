Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que les Etats-Unis menacent fortement le multilatéralisme dans le monde.

Dès son arrivée en Azerbaïdjan devant un parterre de journalistes à l’aéroport international de Bakou, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé qu’aujourd’hui (mercredi), la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres du Mouvement des Non-Alignés (MNA) sera tenue avant l’organisation de la 18ème session du Sommet de ce mouvement.

« Nous nous concentrons plus sur le multilatéralisme et la principale raison de ce mouvement sera le renforcement du multilatéralisme », a-t-il souligné en ajoutant que les pays devraient prendre en considération la diplomatie et le multilatéralisme.

Mohammad Javad Zarif s’est rendu en Azerbaïdjan afin de participer à la réunion ministérielle du MNA qui sera tenue mercredi et jeudi (les 23 et 24 octobre).

Le président Hassan Rohani sera présent à la 18ème session du Sommet du MNA tenue vendredi le 25 octobre à Bakou.

Source: Médias