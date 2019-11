Le Hezbollah ne permettra pas aux diktats des USA de s’infiltrer au sein du cabinet ministériel libanais, a averti un responsable du Hezbollah, cheikh Nabil Qaouk.

Lors d’un discours prononcé ce dimanche 3 novembre, le membre du Comité central du Hezbollah a indiqué que ce dernier voudrait un gouvernement fiable et puissant qui puisse écouter la voix des gens et leurs revendications.

De nombreuses régions libanaises ont été secouées depuis le 17 octobre par des manifestations réclamant le départ d’une classe politique jugée corrompue et incompétente.

« Le pire qu’on a vu est que des corrompus ont exploité le mouvement de contestation et se sont mis à l’orienter afin de pouvoir se protéger … il y a des partis politiques accusés de corruption, et responsables des politiques économiques et financières erronées qui se sont accaparés le mouvement de contestation populaire pour des règlements de compte avec leurs adversaires politiques. Ils ont transformé la crise économique difficile en une crise politique encore plus difficile et ont poussé le pays vers le chaos et le danger de glisser dans la zizanie », a indiqué cheikh Qaouk.

Selon lui, le pays vit toujours le risque de glisser dans le chaos et les zizanies, « ce qui est pire que la crise économique », a-t-il déploré.

Le responsable du Hezbollah a accusé des protagonistes étrangers de vouloir changer les équations politiques et les équilibres des forces.

« Nous devons rester sur nos gardes pour couper la voie aux immixtions étrangères », a-t-il ajouté.

« Les USA son entrés sur la ligne publiquement. Ils ont voulu exploiter le mouvement de contestation pour réaliser des acquis politiques au détriment de la stabilité et de l’unité nationale mais le Hezbollah ne permettra pas aux diktats américains de s’infiltrer dans le nouveau gouvernement », a-t-il mis en garde.

Et de conclure : « le Hezbollah voudrait un gouvernement fiable. Il œuvre pour un gouvernement fiable et puissant qui puisse écouter la voix des gens et exprimer leurs revendications et qui puisse améliorer l’économie, demander des compter aux corrompus et récupérer l’argent public pillé… Il se devrait de conquérir la confiance des gens avant celle des du Parlement ».

Dans son discours le vendredi 1er novembre, le numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a averti qu’il compte prochainement dévoiler par les faits le rôle néfaste des Etats-Unis au Liban

Depuis le vendredi 1er novrembre, la situation est revenue à la normale dans la capitale, avec la réouverture des écoles et des banques. Mais dans la nuit de samedi à dimanche la ville de Tripoli a été le théatre d’une importante manifestation. Ce dimanche 3 novembre a été organisée un importante manifestation en direction du palais présidentiel de Baabda, pour soutenir le président de la République Michel Aoun.