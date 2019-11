Le commandant en chef de la marine iranienne, l’amiral Hossein Khanzadi, a fait allusion au fait que l’Iran avait une frontière maritime avec 12 pays voisins, autrement dit, une frontière avec 80% des pays riverains, et a déclaré que « de neuf passages stratégiques situés en mer d’où traversent les marchandises, cinq se trouvent en Iran ».

S’attardant sur le fait que les réserves énergétiques mondiales sont situées dans la région du golfe Persique, l’amiral Hossein Khanzadi a indiqué que « la région abrite plus de 60% du pétrole brut et 45% du gaz mondial ».

Il a précisé que la plupart des actes de piraterie se déroulaient dans le golfe d’Aden avant d’avertir que cette région représente une menace sérieuse qui risque de se développer à l’avenir.

« Aujourd’hui, 30 pays du monde ont déployé leurs navires de guerre dans cette région et les destroyers Alvand et Bouchehr y patrouillent pour assurer la sécurité de notre flotte commerciale », a-t-il poursuivi.

L’amiral Khanzadeh a en outre souligné les réalisations de la marine iranienne: « Aujourd’hui, dans notre marine, nous avons mis au point la technologie permettant de lancer des missiles sub-marins. Les mains-d’œuvre, la capsule sous-marine, le missile et sa fusée sont tous locaux et iraniens. En novembre dernier, le missile a été lancé pour la première fois et nous voilà aujourd’hui en phase de production de masse », s’est-il félicité.

Il a aussi souligné que l’Iran possède aujourd’hui la plus grande flotte de la mer Caspienne après la Russie. « Le plus grand navire logistique au Moyen-Orient appartient à l’Iran. Avec un seul ravitaillement, il peut faire un tour du monde », a-t-il encore détaillé.

Évoquant la présence des délégations chinoise et russe aujourd’hui à Téhéran, l’amiral Khanzadi a déclaré: « Des exercices conjoints sont prévus pour janvier visant à exposer l’autorité de la République islamique qui est à la hauteur d’organiser des manœuvres de haut niveau avec d’autres puissances. »

Source: Avec PressTV