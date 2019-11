Le conseiller spécial du président du Parlement islamique d’Iran, chargé des affaires internationales, Hussein Amir-Abdellahian a souligné concernant les manifestations au Liban et en Irak que « les récents événements survenus au Liban et en Irak ne sont pas dus au hasard et certains d’entre eux y ont travaillé sur les réseaux sociaux ».

M.Abdellahian a affirmé que « le peuple irakien a juste des demandes et nous les soutenons et appelons à ce qu’elles soient satisfaites par le gouvernement » notant qu' »en pénétrant dans des manifestations pacifiques, les ennemis de l’Irak cherchent à atteindre leurs objectifs ».

Et de poursuivre : »Le but des pays arrogants est de renverser le gouvernement irakien actuel et de créer le chaos » ajoutant que « le gouvernement irakien a des preuves et des documents prouvant l’ingérence des USA, de l’entité sioniste et de l’Arabie saoudite dans les récentes manifestations ».

Il a indiqué que « les manifestants pacifiques doivent être séparés de ceuxs qui commettent des actes de sabotage ».

Pour ce qui est du Liban, M.Abdellahian a noté que « les revendications des civils au Liban ne doivent pas être transformées en violence ».

« Au Liban aussi, les manifestations spontanées se sont transformées en slogans politiques exigeant le renversement du régime et créant le chaos », a -t-il souligné.

Sur le dossier syrien, il a déclaré que « le gouvernement turc devrait être en accord avec le gouvernement syrien » ajoutant que « Bachar al-Assad a offert beaucop de facilités en faveur de tous ».

Il a mis en garde contre « la démarche dangereuse des USA qui envisagent à empêcher le retour des réfugiés syriens dans leur pays d’origine ».

Concernant le Yémen , il a précisé que « l’accord conclu au Yémen s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à diviser le Yémen. Il existe un plan américano-sioniste prévoyant des dépenses en Arabie pour diviser de nombreux pays afin de créer une nouvelle carte de la région ».

Et d’ajouter : » L’Arabie saoudite, qui se plie à l’autorité des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ne veut pas mettre fin à la guerre contre le Yémen ».

Sur le dossier nucléaire iranien, le conseiller spécial du président du Parlement islamique d’Iran a affirmé que « Trump a agi en dehors de l’accord nucléaire et les positions de l’Europe ne sont plus importantes. Il n’y a plus rien au nom de l’accord nucléaire et nous n’abandonnerons pas notre droit »

IL a conclu sur le Bahreïn en rappelant que « l’Iran s’est adressé à Bahreïn et nous espérons que le régime reviendra dans les rangs de son peuple ».

Source: Al-Manar