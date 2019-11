Un homme politique irakien a révélé que les Etats-Unis recrutent des combattants dans les rangs des régions sunnites pour affronter les Hachd al-Chaabi.

Selon l’ex-député Ezzat Chabandar, les forces américaines dans les deux bases al-Habaniyat et al-Bagdadiyat, situées à l’ouest de Bagdad ont ouvert la porte au recrutement afin de former une armée des forces spéciales comprenant 4.000 combattants dans ses rangs.

Cette nouvelle armée serait similaire aux Sahwat, ces groupuscules qui avaient été formés à la fin de l’année 2007 pour faire face à Al-Qaïda.

« L’armée américaine a permis à seulement quatre tribus sunnites de la province al-Anbar de s’enrôler dans cette armée », a précisé Chabandar.

Il s’agirait d’après lui les Al-Boufahd, al-Bouaalwane, al-Mahamdat et al-Bounemr .

Les combattants de cette milice devrait toucher comme émoluments mensuels la somme de 3.000 dollars, c’est-à-dire plus que le double du salaire d’un officier dans l’armée irakienne.

Selon le site en ligne de la télévision iranienne arabophone al-Alam, citant des sources au sein du conseil de la province al-Anbar, cette décision intervient alors qu’il est question d’un projet entamé par certains politiciens en vue de créer une nouvelle province dans celle d’al-Anbar, et plus précisément dans son flanc ouest.

La milice en cours de formation devrait être chargée de la garde des frontières de cette province.

A noter que les Marines américains surveillent de près les mouvements des Hachd al-Chaabi dans la province d’Al-Anbar, et leur interdisent de s’infiltrer dans les zones proches de la frontière avec la Syrie et la Jordanie. C’est dans cette zone que les Américains ont édifié illégalement une base militaire dans la région al-Tanf. Et c’est là que les combattants des tribus sunnites devraient leur servir de sacs de sable, pour empêcher l’avancée des Hachd al-Chaabi.

Formée sur l’ordre de la haute référence religieuse chiite de l’Irak, lorsque Daech s’est emparée d’importantes superficies d l’Irak, cette alliance de plusieurs factions formées de jeunes volontaire a joué un rôle important et précurseur, avec l’aide de l’Iran, dans la lutte contre cette milice wahhabite terroriste. Elle a été intégrée au sein forces armées irakienne, par le Premier ministre, tout en préservant son autonomie. Alors que les Etat-Unis insistent en vain pour qu’elle soit dissoute.

