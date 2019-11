Le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press TV a stigmatisé le double poids et mesure des responsables français lorsqu’ils ont commenté les récents évènements iraniens en comparaison avec ceux qui ont lieu simultanément en France.

Evoquant comment le ministre de l’intérieur Christophe Castaner s’est offusqué traitant d’être « à la fois imbéciles, brutes et voyous», les casseurs français qui ont détruit un monument faisant partie du patrimoine culturel, il a écrit, non sans ironie : « voici trois mots qui sonnent comme une vision d’ensemble dans la bouche d’un ministre dont le gouvernement n’a cessé depuis un an de réprimer de la pire manière qui soit toute manifestation de colère anti-libérale, aussi pacifique qui soit ».

Et de poursuivre, relevant le double standard du responsable francais : « Et bien pour la France de M Macron les « imbéciles, les brutes et les voyous » quand ils surgissent en Iran, sont des « citoyens dont le droit à manifester devra être respecté ».

Press TV a tourné en dérision les déclarations de Paris qui a appelé Téhéran au « respect de la liberté d’expression et du droit à manifester pacifiquement ». Faisant remarquer qu’elles proviennent d’un pays qui a interdit les manifestations depuis novembre 2018.

« En décrivant les « casseurs »(iraniens, ndr) comme étant des manifestants pacifiques, la France de M. Macron insulte d’abord les Iraniens et fait ensuite et une nouvelle fois preuve de mauvaise foi, quitte à prôner cette politique interventionniste et de déstabilisation qui est celle des puissances occidentales qu’il s’agit de l’Iran , de l’Irak, du Liban, du Yémen, ou de tous les pays du Moyen-Orient aux politiques jugés par les atlantistes « anti-système » », a taclé le site iranien.

Il a accompagné sa réplique des photographies des biens publics, des magasins, des pompes à essence, les sièges des banques et autres qui ont été détruits ou incendiés par les émeutiers iraniens ces deux derniers jours.



Aux dernières nouvelles, les forces de l’ordre ont fait état ce mardi de l’arrestation des « éléments armés et entraînés » qui se sont faufilés dans les rangs des manifestants avant d’ouvrir le feu ou encore s’infiltrer dans des banques des stations de services, des immeubles pour y mettent le feu : « les chefs de bande arrêtés ont reconnu pour certains d’entre eux avoir reçu des formations à l’étranger et surtout agi en « noyaux composés de 5 à 7 personnes ».

Les forces de l’ordre ont ainsi saisi du « gel incendiaire », » outils d’effraction militaire », « armes blanches » et ont découvert que les « casseurs » pour ne pas dire des » apprentis terroristes » sur le sort desquels la France, les USA et l’Allemagne versent des larmes, opéraient de manière parfaitement coordonnée, faisaient montre d’une extrême rapidité, d’où le bilan impressionnant dégâts de ces quatre derniers jours.

Alors comment faut-il comprendre le soutien de Paris à ces débordements ? La France de Macron qui continue à abriter en son sein et contre vents et marées une milice terroriste du nom de l’OMK –Organisation des Mojaheddine du Peuple-laquelle prône la guerre civile en Iran, se démasque… et de la pire des manières.

Source: PressTV